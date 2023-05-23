台灣留學生遇襲嘆「失望」！　外交部：密切聯繫紐約警察局追蹤

▲中華民國台灣駐紐約辦事處。（圖／記者陶本和攝）



記者詹宜庭／台北報導

針對台灣留學生在紐約公共圖書館（SNFL ) 遭非裔女性「無差別攻擊」，事後指控聯繫旅外國人急難救助電話，僅得到一位律師來電關心，痛批對外交部領事事務局感到相當失望。外交部回應，我國駐紐約辦事處在19日接獲當事人急難救助電話後，已於第一時間表達慰問、暸解事件經過，並密切聯繫紐約市警察局（NYPD）追蹤本案，呼籲旅外國人、僑胞、留學生若遇到攸關人身安全的緊急事件，立即與當地執法機關或鄰近的我國駐外館處尋求協助。

有關我國留學生17日在美國紐約圖書館遇襲一事，我國駐紐約辦事處在19日接獲當事人急難救助電話後，已於第一時間表達慰問、暸解事件經過，以及當事人主要訴求與需協助的事項。過去幾天，我國駐紐約辦事處也多次致電關懷當事人，密切聯繫紐約市警察局（NYPD）追蹤本案。

外交部說明，在我國駐紐約辦事處持續洽詢之下，紐約市警察局已催請負責的轄區分局儘速偵辦該案，同時也請圖書館保存監視器畫面，以利調閱。紐約市警局偵查員近日也將繼續聯繫當事人進行後續偵辦。我駐紐約辦事處已於第一時間轉告當事人，同時關心她的身心健康恢復情形，獲當事人表示感謝。

外交部強調，他們非常重視海外僑胞及留學生的安全，同時譴責任何形式的暴力行為。本案駐紐約辦事處將續與當地警政單位及當事人保持聯繫，並提供必要協助。

外交部重申，他們再次提醒旅外國人、僑胞、留學生，如果遇到攸關人身安全的緊急事件，除採取個人自我保護措施外，請立即與當地執法機關或鄰近的我國駐外館處尋求協助。