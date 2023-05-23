夫外遇被抓包秒離家出走　小三嗆正宮：我小孩會叫他爸爸

記者黃翊婷／綜合報導

台中人妻小玲（化名）2022年7月間發現丈夫阿強（化名）外遇張姓女同事，於是請哥哥陪同前往談判，沒想到竟遭張女嗆聲「他會跟妳離婚，他可以住我家，我的子女也會叫他爸爸」，之後丈夫便離家出走了，因此決定提告求償40萬元。而面對正宮指控，張女僅抗辯「一句話」，最終被台中地院法官判處應賠償30萬元較為適當。

▲阿強被妻子抓包外遇，隨即拋下家庭，離家出走。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

小玲在判決書中主張，丈夫與張女是同事，對方明知丈夫已婚，仍執意交往發展婚外情，甚至發生性行為，她直到2022年7月間才知道此事，同年9月25日晚上8時許丈夫藉口出門覓食，實際上卻是跑去與張女幽會，她憤而提出質問，丈夫承認外遇，夫妻倆也因此大吵一架。

小玲接著說，吵完架隔天她請哥哥陪同，一起前往丈夫的公司找張女理論，希望兩人結束這段不倫關係，沒想到竟遭張女當場嗆聲「他會跟妳離婚，他可以住我家，我的子女也會叫他爸爸」，丈夫全程都在場，卻只是保持沉默擋在張女面前，之後丈夫便離家出走了，她透過LINE詢問，丈夫承認和張女發生過性行為。

小玲強調，為了挽回家庭，她給過張女機會，要求張女離開丈夫，對方卻不知進退，不僅不分手，還對她口出惡言，種種行為嚴重侵害她的配偶權，因此決定提告求償40萬元。

對於上述指控，張女僅抗辯一句話，「和阿強只是同事關係，一起出去吃飯而已，沒有怎麼樣。」

台中地院法官認為，小玲出示的證據包含張女和阿強的網路對話內容、談判當天的錄影及譯文，從這些證據內容中可以看出，張女和阿強早已逾越一般男女交往常情，有不當違反婚姻誠實義務的行為，的確侵害到小玲的配偶身分法益，且情節重大，經衡量雙方教育程度、婚姻狀態、從事工作性質、收入情況等因素，最終判張女應賠償小玲30萬元較為適當，全案仍可上訴。