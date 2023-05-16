嫌摩鐵貴帶女同事回家啪啪　妻開門見警才知老公情史

記者黃翊婷／綜合報導

吳姓男子與李姓女同事外遇，2022年10月7日相約前往台中市逛街，接著連衝兩間摩鐵、旅館，因為價格太貴，最後乾脆把人載回家並發生性行為。吳妻直到警方前來住家繪製現場圖，才知道丈夫外遇，憤而向李女提告求償55萬元，日前獲得台中地院法官裁准。

▲吳妻指控李女利用同事關係，與丈夫發生婚外情。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

吳妻在判決書中主張，李女明知丈夫已婚，仍利用同事之便，多次約丈夫單獨外出用餐，還前往摩鐵，在職場上也有許多踰矩的肢體碰觸，2022年10月7日兩人在某科技大學上完課，相約前往台中市秋紅谷逛街散心，然後一連去了兩間摩鐵、旅館想要開房間，卻因為價格太貴以及業者不接待休息方案客戶，選擇放棄。

吳妻接著指控，李女和丈夫在當日深夜11時許返家，並在房間內發生性行為，完事後一起洗澡，再由丈夫將人載去牽車回家；事後李女誣指丈夫性侵，警方前來家中繪製現場圖，她才知道這件事情，身心受到重大打擊，出現憂鬱、失眠等病症，因此決定向李女提告求償55萬元。

對於上述指控，李女並未反駁，同時表明同意吳妻的訴求。

台中地院法官認為，吳妻提出不起訴處分書、身心科診所診斷證明書等證據佐證自己的主張，李女則當庭表明同意賠償，而且沒有任何附帶條件，最終裁定李女應賠償吳妻55萬元，全案仍可上訴。