女友也在場！色男連脫2女內褲　「摸上床同睡」下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

外籍男子阿興（化名）去年4月間和女友一起去友人家拜訪，喝醉之後借宿，沒想到他卻在清晨5、6時許分別對A女、B女伸出狼爪，脫掉2女內褲猥褻，結果害自己吃上官司，被台中地院法官依乘機猥褻罪，共2罪，判處有期徒刑7個月，得易科罰金21萬元，緩刑2年。

▲阿興和女友去朋友家借宿，竟對2名女性友人伸出狼爪。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中提到，阿興與A女、B女是朋友，2022年4月10日凌晨2時許他和女友一起前往2女住處喝酒聊天，酒後借宿在對方家中；同日清晨5時許他看見A女在沙發上睡覺，竟上前親吻對方手腳，同時嘗試脫去內褲，但A女在睡夢中發覺有異，伸手一抓就把內褲穿回去。

阿興沒有得手，竟將目標轉向B女，他偷偷進入臥房，並撫摸熟睡的B女身體，再脫下內褲，接著躺到旁邊「一起睡覺」，直到B女醒來提出質疑，他才離開房間。

隔日A女和B女在聊天過程中得知彼此的遭遇，於是透過Instagram聯繫另一名友人，並在友人的陪同下前往警局報案。

台中地院法官認為，阿興為滿足一己性慾，竟趁A女、B女熟睡之際伸出狼爪，罔顧他人性自主權，行為實屬不該，但考量到他已坦承犯行，也與2女達成和解並賠償完畢，應該已經知所警惕，不會再犯，最終依乘機猥褻罪，共2罪，各判處有期徒刑6個月，應執行有期徒刑7個月，得易科罰金21萬元，緩刑2年，緩刑期間應付保護管束，全案仍可上訴。