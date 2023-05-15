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社會 社會焦點 保障人權

暗戀女同事4年半「廁所偷拍253次」　工程師下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

台中某公司張姓工程師暗戀女同事A，竟在廁所裝設針孔，偷拍對方如廁長達4年半，連帶還有3名女同事受害，直到2022年5月27日其中1女發現異狀，這才揭穿他的真面目。台中地院法官認為，張男在這段期間內，偷拍A女多達253次，導致女方身心受創辭職，因此依妨害秘密罪判處1年有期徒刑，全案仍可上訴。

▲▼廁所,公廁,馬桶,洗手間。（圖／資料照）

▲張男在公司廁所裝設針孔，偷拍心儀女同事的如廁畫面。（示意圖／ETtoday資料照，非事發地點。）

判決書中提到，張男先是將微型錄影器連接行動電源，以雙面膠貼在公司男女共用廁所的置物架下方，每天下午5點下班後再前往廁所取回器材，2017年12月18日至2022年5月23日，光是A女的部分就被偷拍253次（包含影片以及照片）。

張男2022年5月27日再度以同樣手法偷拍，導致B、C、D共3名女同事受害，其中1女在上完廁所之後發現置物架下方有異狀，上前查看錄影內容，循線抓包張男，氣得偕同另外2女前往警局報案。

事情曝光之後，張男主動帶警方前往住處，並交付用來存放偷拍影片的硬碟；他供稱，是因為喜歡A女才會在廁所裝設針孔。然而，A女得知自己遭偷拍長達4年半，身心嚴重受創，最終因為壓力太大選擇辭職。

台中地院法官認為，張男事後已遭公司開除，受害的4名女同事皆不願意原諒，針對A女的部分，依妨害秘密罪判處1年有期徒刑；另外3女的部分，依同罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。

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