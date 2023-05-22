他體驗彈翻床摔成四肢癱瘓　「教練只有滑雪資格」下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

林姓男子2021年3月間與黃姓女友人前往台中某健身育樂中心體驗彈翻床，沒想到卻在進行前空翻動作時摔傷，導致四肢癱瘓。楊姓業者和石姓教練雙雙挨告，台中地院法官認為，健身育樂中心的海綿池防護設施不足，業者也沒有要求體驗顧客穿戴護具，加上石男只有滑雪教練資格，不具有彈翻床教練證，最終依過失傷害致人重傷罪，各判處2人有期徒刑7個月。

▲林男與友人體驗彈翻床，卻摔成四肢癱瘓。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中提到，林男及黃女2021年3月12日下午3時許相約前往台中市某健身育樂中心，他向當時位在海綿池旁邊的石男表示想要進行前空翻動作，對方並未先行提供足夠的動作教學及安全指導，也沒有要求穿戴護具，更沒有請其他具專業知識背景的同事共同協助，就以口頭指示的方式讓他在海綿池旁的軟墊上練習。

林男依指示逐漸加快前空翻的速度，就在進行第5次前空翻時，他因為未能順利往前彎身，導致頭部下墜撞上海綿池底部，造成頸椎外傷併第六頸椎骨折合併神經壓迫、脊髓挫傷併脊髓壓迫、頸髓損傷、神經性膀胱及四肢癱瘓，經醫院治療仍無法恢復健康，因而決定對業者及教練提告。

楊男辯稱，他經營的健身育樂中心屬於較新穎的產業，目前還沒有被歸類，聘用的教練是以從事極限運動且有教練證的人為主，包含體操協會發給的教練證、彈翻床協會教練證，其他極限運動的教練證也可以；此外，海綿池規格均依照國際標準設計，國外一般業界對於海綿池進行空翻練習時，都沒有提供安全帽、護頸設備、安全吊索等安全設備，因為顧客空翻需要身體傾倒、彎身等動作協調配合，穿戴護具反而容易造成傷害。

石男也強調，之所以會發生意外，他推測是林男動作沒有做充足，姿勢不正確，體重擠壓造成脊椎骨折。

然而，台中地院法官調查發現，國內對於彈翻床或海綿池確實沒有相關規範、要求或限制，也沒有規範教練人員資格，但業者明知從事這樣的活動具有相當程度的危險性，顧客體驗前也要簽署入場切結書，可見2人應當知道該設施在使用上存在相當的危險性。

法官接著指出，楊男曾參加由中華民國體操協會舉辦的教練講習，獲得該協會發給的彈翻床教練證（已過期），但講習內容是以彈翻床漸進式訓練為主，並無海綿池操作相關課程，而且彈翻床運動是以垂直方式進行，使用海綿池可能會產生位移，該協會並不鼓勵初學者使用海綿池操作；而石男並未取得彈翻床教練證，只有滑雪教練資格。

法官認為，楊、石2人應當知道顧客在顧客使用海綿池時，設施可能因為本身防護性不足、未能即時給予緩衝保護或其他因素，導致危害發生，仍以口頭指示讓林男進行前空翻動作，直到第5次才加上手勢指導，也未提供護具或對海綿池的使用指示，事發之後仍飾詞否認犯行，毫無悔意，至今都未與林男達成和解，最終依過失傷害致人重傷罪，各判處2人有期徒刑7個月，全案仍可上訴。