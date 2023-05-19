台商夫外遇掰「每個男人都會犯的錯」　妻揭雙標打臉放生

記者黃翊婷／綜合報導

人妻小鳳（化名）指控，丈夫阿華（化名）長期在中國工作，多次外遇卻毫無愧疚之意，甚至說出「成龍說得沒錯，外遇是每個男人都會犯的錯」、「男人可以外遇，但女人就是不行」等話，平時也會用言語、行為霸凌她，例如嘲笑髮量稀疏、皮膚很皺等等，考量到夫妻倆已經分居多年，她不想再和對方同住，因此決定向法院訴請離婚。雖然阿華堅持不離婚，但台中地院法官審理後，仍裁定准許小鳳的請求，判准兩人離婚。

▲小鳳與丈夫阿華長期感情不睦。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

小鳳在判決書中主張，婚後和丈夫育有3名子女，丈夫長期在中國工作，多次外遇卻毫無愧疚之意，甚至大言不慚地說出「成龍說得沒錯，外遇是每個男人都會犯的錯」、「這世界本來就是為男人設計的，男人可以外遇，但女人就是不行」等話；此外，丈夫還曾因為她不幫忙抓背，就把她踢下床。

小鳳接著控訴，2007年丈夫退休之後，經常以言語及行為霸凌，嘲笑她髮量稀疏，並讚美外遇女子都有一頭烏黑亮麗的秀髮，還取笑她很老、皮膚很皺，後來實在是忍不下去，決定在2011年10月間分居，自己搬去與二兒子同住；夫妻倆分居之後，丈夫還會向親友、娘家指責她的不是，如今她已經74歲了，聽聞丈夫有意搬來同住，感到萬分痛苦、驚恐，因此決定向法院訴請離婚。

面對妻子的指控，阿華辯稱，結婚第11年的時候的確曾經因為婚姻倦怠而外遇，後來深刻反省並獲得妻子的諒解，只是這件事情導致妻子出現心理陰影，看到他和女性友人、同學或同事多說幾句話，就認為他再次外遇；此外，雖然他確實說過妻子頭髮稀疏、人老皮皺、把人踢下床，但這些都是夫妻間的閨房之語，他沒有嘲諷的意思，是妻子自己自卑情緒化。

阿華強調，在中國工作期間他經常打國際電話關心妻子，放假也會回台陪伴，退休初期夫妻關係良好，後來搬回老家居住，妻子因為婆媳關係緊張、妯娌感情不和，決定搬去與二兒子同住，他則和大兒子同住，分開居住之後他曾打電話、傳訊息給妻子，無奈都被無視且拒絕見面，現在他因為身體健康惡化，擔心離婚會讓自己心理崩潰、生命提早結束，所以不願意離婚。

台中地院法官認為，阿華承認有過1次外遇、引述成龍之語、嘲笑妻子、把人踢下床等事，可見雙方感情確實不好。夫妻倆的子女也證稱，雙親分居之後非常少往來，平常不會聯繫，至少有5年沒有一起吃過飯，父親的確曾經想與母親聯絡，但被母親拒絕，理由是吵架、不高興。

法官指出，從上述證據看來，阿華和小鳳在分居前已經長期感情不睦，若兩人只是因為子女分別扶養而分開居住，不可能10多年來都沒有正常見面互動，甚至連聚餐、過年團聚都沒有，況且夫妻倆的感情破裂不可全部歸責於女方，男方也有責任，最終裁定准許女方的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。