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WHA美日英法發言相挺：「我們」必須包含台灣

▲瑞士日內瓦世界衛生大會（WHA）會場。（圖／記者魏有德攝）

▲多國在世界衛生大會上聲援台灣。（圖／記者魏有德攝）

文／中央社記者曾婷瑄、田習如日內瓦22日專電

第76屆世界衛生大會（WHA）進入第2天，美、日、英、法等理念相近國與友邦今天紛紛發言，強調世衛的「我們」必須包含有價值的盟友台灣。中方批評「炒作」，美國回擊將持續挺台政策。

第76屆世界衛生大會第2天，全會今天上午在中國及巴基斯坦帶頭反對下，駁回邀請台灣以觀察員身分參與大會的提案。

然而接下來會議期間，美國、日本、英國、法國、捷克、加拿大、瓜地馬拉等國代表都利用珍貴的3分鐘發言時間發聲挺台。

中國、美國同時利用回覆權（Right of reply）針對台灣參與WHA進行攻防。除了俄羅斯代表數度行使回覆權反對俄烏戰爭造成的醫療人道指控外，台灣參與WHA同樣成了全會焦點。

美國衛生部長貝塞拉（Xavier Becerra）在全會發言時表示，儘管COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緊急狀態已結束，世界仍須持續對抗毒品、氣候變遷與未來疫情的挑戰。

「我們已攜手面對威脅並達成遠大目標，我們還能再做一次。而『我們』包括具建設性且能扮演角色的利益相關者。美國持續強力支持台灣有意義地參與WHA，以及更廣泛的世衛工作。」

瓜地馬拉衛生部副部長蒙圖法（Edwin Eduardo Montufar Velarde）在發言最後表示，他代表瓜國政府，特別是4月訪台的總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla），感謝來自國際夥伴的持續支持，「例如中華民國」。他說，兩個友好國家透過雙邊合作為瓜國人民的健康帶來助益，「我們認為（台灣）是一個有價值的盟國」。

中國不滿多國挺台發言，要求行使回覆權，用3分多鐘長篇大論，措辭與上午辯論相比明顯更為嚴厲，包括批評「炒作」、「以台制華」等，再次主張一中原則是「聯合國2758號決議和世衛大會25.1號決議確立的根本原則」。

中國代表說，「台民進黨當局將政治圖謀置於人民福利之上，謀取獨立」，表示中國中央政府已對「台灣地區」作出妥善安排。

中國代表表示：「以上這些代表個別國家炒作的防疫缺口純屬無稽之談，中方做出不同意台灣參與世衛大會的決定獲得多數支持，世界人民的眼睛是雪亮的，任何打台灣牌、搞以台制華的圖謀，都將遭到國際社會絕大多數成員國的堅決反對，注定以失敗告終。」

美國其後也對中國行使回覆權，美方代表說：「COVID-19疫情凸顯集結所有公共衛生專家與當局的急迫性，以及實時交流所知經驗的價值。」

美方代表強調，根據世界衛生組織（WHO）宗旨，在協調全球衛生工作時納入所有利益相關者是很關鍵的，「尤其是在有效對抗COVID-19上有第一手經驗的人。因此，美國將會維持長久以來的政策，支持台灣有意義地參與國際場合，包括世界衛生組織」。

中國代表再次要求回覆權，重複論述，「奉勸有關國家，不要挑戰絕大多數國家的共同決定，不要干涉中國內政，不要為台灣獨謀站台...避免政治干擾」。

稍早日本、英國、法國、捷克和加拿大代表都提及台灣，指出台灣的醫療能力是國際重要夥伴，要對傳染病防患未然，讓台灣有意義參與WHO工作非常關鍵。

英國衛生副大臣昆斯（Will Quince）說，在世衛創立精神下，「台灣應該被容許成為世衛大會的觀察員，並在所有技術會議得到有意義的參與」。

根據全會議程，多數友邦與理念相近國都排在明天發言，預計會有另一波挺台聲量。

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