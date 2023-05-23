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美倒數10天爆債務違約！　拜登、麥卡錫最新協商結果曝

▲美國總統拜登與眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面。（圖／路透）

▲美國總統拜登與眾院議長麥卡錫22日協商結束，仍未達成協議。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登與眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）結束22日的債務協商，但尚未對是否調高31.4兆美元的債務上限達成任何協議。雙方努力趕在債務違約爆發前的10天內繼續對話協商，但麥卡錫也表示，此次談話內容相當富有成效。

路透社報導，共和黨籍眾院議長麥卡錫施壓白宮，要求必須以削減聯邦預算的開支作為條件，換取調高債務上限，但民主黨籍總統拜登認為此舉「過於極端」，拜登更傾向對富人徵收新稅，這點則遭到共和黨人拒絕。

「我認為我們有了一場有成效的討論」，麥卡錫在白宮橢圓辦公室結束與拜登的會面後表示，「我們還沒達成協議，但我確實認為在彼此意見不同的地方，對話是富有成效的。」他說雙方幕僚將會繼續對話協商，「我相信我們還是能夠達成協商」。

財政部長葉倫（Janet Yallen）在兩人會面當天，再次去信國會，表示根據現有資訊與數據，聯邦政府最快將在6月1日爆發債務違約，若不趕在之前調高債務上限，將會為美國及全世界金融經濟帶來災難性的影響，代表拜登與麥卡錫只剩下10天能達成協議。

調高債務上限的任何協議都必須經過國會參、眾兩院的同意，代表已取得兩黨同意。眾議院掌控在共和黨手中，席次為222席對民主黨的213席，參議院則是民主黨的51席多於共和黨的49席。

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