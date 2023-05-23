美財部證實！若未調高債務上限　最快6／１爆發違約





▲美財長葉倫表示，國會只要未通過調高債務上限，美國將爆發史上第一次債務違約。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國財政部22日重申，若債務上限未調高，美國政府的帳單只能繳到6月1日，之後就會爆發債務違約。美國總統拜登與眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）目前仍在就此進行協商，距離觸及債務上限只剩下不到10天。

路透社報導，財政部長葉倫（Janet Yellen）在3周內去信國會3次，她說財政部有「高度可能」最快於6月1日，會發生無法履行美國政府所有繳款的義務，而國會若不將31.4兆美元的債務天花板調高，最快在6月1日就會觸發美國有史以來第一次的債務違約。

葉倫表示這是根據最新一周取得的資訊所得出的預期，與她在15日去信國會的預測一致，都是根據現有數據推測的結果，但聯邦收入、支出與債務仍可能有所不同。

美國總統拜登為了盡快達成債務協商，提前結束G7峰會後的亞洲行程，返抵美國與麥卡錫進行閉門協商。麥卡錫在會前告訴記者，協商內容正朝對的方向前進。

葉倫不斷警告，國會若不能調高債務上限，將會導致美國乃至全世界經濟與金融災難，「我們從過去的債務僵局中學到，等到最後一刻才暫停或增加債務上限，會對商業與消費者信心造成嚴重傷害，提高納稅人的短期借貸成本，還會對美國的信用評級造成負面影響。」