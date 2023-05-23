美台科技合作對話　強化雙邊科技合作

▲首屆美台科技合作對話展開。（圖／翻攝推特「@AlenChen622」）

文／中央社記者江今葉華盛頓22日專電

美國國務院海洋與國際環境科學事務局代理副助卿杜諾文率團與國科會召開首屆美台科技合作對話，強化美台科技合作與了解。這是美國國務院首次率領相關科研官員組團訪台。

美國國務院發言人辦公室發出新聞稿指出，杜諾文（Jason Donovan）率領美國代表團出席22日在台北舉行的首屆美台科技合作對話（Science and Technology Cooperation Dialogue，STC-D）。這一對話是由美國在台協會（AIT）與駐美代表處共同主持召開。

美國在台協會與駐美代表處於2020年簽署台美科學及技術合作協定（STA），美台科技合作對話為與會者提供論壇，以討論重要科技議題，並強化美國與台灣科技界之間的合作與了解。

新聞稿指出，國科會主委吳政忠與美國在台協會代理處長柯傑民（Jeremy Cornforth）在對話上致詞，駐美代表蕭美琴、美國國務院代理助理國務卿利特爾約翰（Jennifer Littlejohn）也透過視訊發表講話。

國科會科技政策辦公室執行秘書沈弘俊與杜諾文，分別就科學、技術和創新政策重點進行專題演講。

參加這次對話的美方代表團成員除了美國國務院官員外，還包括美國國家科學基金會（NSF）、美國國家標準暨技術研究院（NIST）、美國國家衛生研究院國家癌症研究所（NIH/ NCI），以及美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）官員。

與會者針對半導體研究與應用、生物科技與生物製造、癌症研究、環境建模與研究，以及多樣性、公平性、包容性與可及性背景的研究完整性與安全性等一系列主題進行討論。

國科會在新聞稿中指出，台美科技合作對話是雙方自2020年12月簽署台美科技合作協定以來，首度針對科技議題所架構的高層次政策對話平台。首場AI主題研討會已於今年5月18日登場，大氣環境、癌症、腦科學、智慧醫療、半導體與資安等6大主題研討會，將陸續展開。