　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

社區防暴宣講師中階培力　五手足攜手投入台南社區防暴工作

▲台南市社會局積極推展社區性別暴力初級預防工作，辦理「社區防暴宣講師」培訓課程，2023年特別增加辦理4場次防暴宣講師培力課程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市社會局積極推展社區性別暴力初級預防工作，辦理「社區防暴宣講師」培訓課程，2023年特別增加辦理4場次防暴宣講師培力課程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為落實台南市溫暖永續施政理念，台南市社會局積極推展社區性別暴力初級預防工作，自2021年起辦理「社區防暴宣講師」培訓課程，為擴大社區防暴陣容，2023年特別增加辦理4場次防暴宣講師培力課程。

繼4月辦理初階培力課程後，接續於5月20日、21日兩天在南區明德里活動中心接續展開中階培力課程，社會局盧禹璁局長為來自社區組織、教育單位及各志願服務團體等19位學員頒發中階宣講師完訓證明，肯定社區夥伴熱心參與。

▲台南市社會局積極推展社區性別暴力初級預防工作，辦理「社區防暴宣講師」培訓課程，2023年特別增加辦理4場次防暴宣講師培力課程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，台南市近年擴大推廣社區防暴宣導工作，除補助在地組織運用團體舞蹈、話劇等多元活動進行預防宣導，讓正確防暴知識深植人心外，也推動社區防暴宣講師培力計畫，積極培育在地宣講人才，使暴力防治議題更加貼近人群。黃市長期待能有更多有志之士投入，齊心編織台南防暴安全網，一起實踐「減暴、止暴、零暴」的治理目標，共同落實「社區攜手反暴力，同心守護愛家園」的城市願景，讓台南成為更安全福的宜居城市。

社會局長盧禹璁說明，此次中階課程內容非常豐富，由國立台南大學葉政忠博士講解防暴宣講要點、嘉南藥理大學江承曉助理教授傳授口語傳播與表達技巧、南區明德社區發展協會陳瑞華理事長分享如何將創意的靈感轉化爲實際可操作的宣導教案。台南市社區宣講師培力計畫共有三階段，前兩階段的初階及中階訓練各有16小時培訓課程；初階培訓合格者方可參與中階培訓，社會局今年4月份已辦理初階培力課程，5月接續辦理中階培力課程，讓參訓學員們完訓後可以更快投入宣講師行列，成為防暴宣導夥伴。

▲台南市社會局積極推展社區性別暴力初級預防工作，辦理「社區防暴宣講師」培訓課程，2023年特別增加辦理4場次防暴宣講師培力課程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次中階參訓學員接受16小時訓練後，隨即輪番上場試講，展現學習成果，來自永康區的李琦玲、李琦珩、李崇勇、李琦珊、李琦鳳五位手足一起揪團報名並順利完訓。李琦鳳說，全家人平時就熱心投入社區事務，因為兄長李崇勇是市府社區防暴團隊之一，透過兄長的分享，家人感受到暴力防治的宣導非常重要，所以一起參加宣講師的培訓。

李家五位手足都有豐富的教學經驗，試講考評各自展現絕活讓所有學員印象深象，李崇勇以耳熟能詳的在地俚語及諺語，帶來淺顯易懂的防暴順口溜、李琦鳳用有獎徵答活潑的互動方式宣導，李琦珩則是以中英文搭配簡單動作及口號，用帶動唱的方式提醒社區居民家暴防治、兒少保護及性騷擾防治等議題宣導。19位通過考核的學員，未來將接續進行15場次社區、校園等實地宣講，成為市府團隊暴力防治的生力軍。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
400年前畫作！驚見8歲男童穿「Nike球鞋」　母女驚：時空
女教師勾男學生愛愛　爆受害者不只1人
小S終於肯換15年帆布包！　「開箱新歡」4萬網狂讚
Meta將臉書用戶個資轉移　歐盟「重罰近400億」破紀錄
乳癌年輕化！「3類女性」當心
丟丟妹壓力大到鬼剃頭！　「月扛30萬房貸」
挖呀挖正妹老師「素顏被嘲修太多」！正面回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

警政署長黃明昭視察台東縣警察局　肯定掃黑與打詐成效

花蓮第2波「禮讓行人」專案啓動　擇定50處路口謹慎執法

sa’icelen說族語 我+1 　第2屆原住民族語創意隊呼開始報名

社區防暴宣講師中階培力　五手足攜手投入台南社區防暴工作

南投職業領航員計畫第8年　同德高中名家指導國中美眉美容課程

屏東檢警召開座談　強化合作打詐制暴作為

「你倆出代誌全黨撩落去」　蔡宗豪反諷周、李2人在說他們自己

集集支線預計6年完工　蔡培慧：爭取名間輕軌和水里纜車

強化救生救溺技能　南消四大虎頭埤辦理船艇演訓暨防溺宣導

國際茶道節5／27紫南宮登場　台日韓專家競藝精彩可期

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

高大成驗屍「5億高中生」！　母見遺體哭吼：小孩還給我

菲律賓刺激360度盪鞦韆　大幅度擺動女生瘋狂慘叫

超商浩克5萬交保後悔道歉　中壢警分局長也受處分

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

5億高中生陳屍地草皮枯黃　高大成嗅聞：要驗毒物反應

世界最老狗過31歲生日　長壽祕訣：在森林漫步

《壞媽媽》小豬全遭撲滅超心酸QQ　李到晛為救下羅美蘭...奇蹟出現

憾！飛龍瀑布溯溪團已2罹難　5人「山壁打釘」共度難關獲救

下班見斑鳩黏機車手把上　騎士苦笑：可以借過嗎？

警政署長黃明昭視察台東縣警察局　肯定掃黑與打詐成效

花蓮第2波「禮讓行人」專案啓動　擇定50處路口謹慎執法

sa’icelen說族語 我+1 　第2屆原住民族語創意隊呼開始報名

社區防暴宣講師中階培力　五手足攜手投入台南社區防暴工作

南投職業領航員計畫第8年　同德高中名家指導國中美眉美容課程

屏東檢警召開座談　強化合作打詐制暴作為

「你倆出代誌全黨撩落去」　蔡宗豪反諷周、李2人在說他們自己

集集支線預計6年完工　蔡培慧：爭取名間輕軌和水里纜車

強化救生救溺技能　南消四大虎頭埤辦理船艇演訓暨防溺宣導

國際茶道節5／27紫南宮登場　台日韓專家競藝精彩可期

工總與韓國貿易協會簽MOU　開拓新合作空間

7個日本超強星二代！木村心美＆光希成時尚寵兒、富永愛兒子正式出道

美國將供台灣154億武器　郭正亮：拜登認為已進入「準戰爭邊緣」

財部6月再釋12宗地上權！　面積最大4282坪

快訊／台電又出包！馬祖全島大停電

Nissan「最好養電動車」下一代將成為電動休旅　傳2026年登場

蘇貞昌、陳時中提告吳子嘉誹謗　蘇巧慧：來一次，告一次

警政署長黃明昭視察台東縣警察局　肯定掃黑與打詐成效

小S終於肯換15年帆布包！　「開箱新歡」4萬網狂讚：多錢也買不到

慘輸2年！　我國出口報價競爭力輸給韓國

女輔導長SWAG首播創紀錄　26秒裸片吐心情：繼續加油

地方熱門新聞

屏高中生闖美奪世界機器人大賽金牌

強遷永康二王基督墓園家屬組自救會要求保留

新北破獲非法養禽場　最高罰330萬

「龍潭市場」改造完工　融入客庄元素

「你倆出代誌全黨撩落去」

五股中興路、新五路口塞車　新北市府科技執法解套

桃園入選全球50大智慧科技城市　驚豔國際

女教師遭撞死　丈夫擬告屏科大

蔡培慧爭取興建名間輕軌和水里通日月潭纜車

南消四大虎頭埤辦理船艇演訓暨防溺宣導

中華佛教廣願福慧協會　千人浴佛洗滌心靈

第一美瀑乾巴巴…遊客數卻驚人

花蓮第2波禮讓行人專案啓動　50處路口謹慎執法

工讀27天薪3萬8　台電門諾暑期希望種子招募中

更多熱門

相關新聞

台中北屯社區火警　警消灌水搶救

台中北屯社區火警　警消灌水搶救

台中太原路環保市場，今（13日）早上8時50許驚傳火警，而下午2時54分，離環保市場幾百公尺的東光路一處社區也發生火警，消防局接獲通報後已趕抵進行撲救，詳細失火原因仍待調查。

租客私拆承重牆大樓淪危樓！200多戶索賠超7億

租客私拆承重牆大樓淪危樓！200多戶索賠超7億

南消結合區公所及社區巡守隊超前部署驗證演練

南消結合區公所及社區巡守隊超前部署驗證演練

外送員「繳150管理費」被罵翻！住戶求饒：不收了

外送員「繳150管理費」被罵翻！住戶求饒：不收了

大陸網路論壇鼻祖級存在！天涯社區似停止運作

大陸網路論壇鼻祖級存在！天涯社區似停止運作

關鍵字：

社區防暴宣講師

讀者迴響

熱門新聞

賀軍翔爆喇舌酒店妹3次！　動手揍張勛傑還嗆聲

蕭煌奇「背對台下唱歌」地獄畫面瘋傳！本人發聲了

瑪娃凌晨轉中颱上看強颱　今晚全台變天

即／美容教母打玻尿酸亡　診所2密醫判賠371萬

超級限定款「大王具足蟲」拉麵

白蟻是蟑螂親戚！專家教4招防蟲：先關掉這顏色燈

超商浩克若請厲害律師　退休警：你就更難談了！

傳求婚被拒崩潰鬧超商！　浩克女友回應了

暈船仔是你？「6星座」曖昧就暈爆

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒臭臉」轉身走人！

5億高中生配偶結束庭訊　被問「真的愛他嗎」反應曝

闖民宿「裸身打飛機」！女驚醒崩潰：離臉不到5cm

夜宿海生館只有一片黑　遊客超錯愕

還原飛龍瀑布奪命溯溪！隊伍前段4人被沖走

今越晚雨越大！2條件助瑪娃成強颱

更多

最夯影音

更多
揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控
高大成驗屍「5億高中生」！　母見遺體哭吼：小孩還給我

高大成驗屍「5億高中生」！　母見遺體哭吼：小孩還給我

菲律賓刺激360度盪鞦韆　大幅度擺動女生瘋狂慘叫

菲律賓刺激360度盪鞦韆　大幅度擺動女生瘋狂慘叫

超商浩克5萬交保後悔道歉　中壢警分局長也受處分

超商浩克5萬交保後悔道歉　中壢警分局長也受處分

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面