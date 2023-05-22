社區防暴宣講師中階培力　五手足攜手投入台南社區防暴工作

▲台南市社會局積極推展社區性別暴力初級預防工作，辦理「社區防暴宣講師」培訓課程，2023年特別增加辦理4場次防暴宣講師培力課程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為落實台南市溫暖永續施政理念，台南市社會局積極推展社區性別暴力初級預防工作，自2021年起辦理「社區防暴宣講師」培訓課程，為擴大社區防暴陣容，2023年特別增加辦理4場次防暴宣講師培力課程。

繼4月辦理初階培力課程後，接續於5月20日、21日兩天在南區明德里活動中心接續展開中階培力課程，社會局盧禹璁局長為來自社區組織、教育單位及各志願服務團體等19位學員頒發中階宣講師完訓證明，肯定社區夥伴熱心參與。

黃偉哲市長表示，台南市近年擴大推廣社區防暴宣導工作，除補助在地組織運用團體舞蹈、話劇等多元活動進行預防宣導，讓正確防暴知識深植人心外，也推動社區防暴宣講師培力計畫，積極培育在地宣講人才，使暴力防治議題更加貼近人群。黃市長期待能有更多有志之士投入，齊心編織台南防暴安全網，一起實踐「減暴、止暴、零暴」的治理目標，共同落實「社區攜手反暴力，同心守護愛家園」的城市願景，讓台南成為更安全福的宜居城市。

社會局長盧禹璁說明，此次中階課程內容非常豐富，由國立台南大學葉政忠博士講解防暴宣講要點、嘉南藥理大學江承曉助理教授傳授口語傳播與表達技巧、南區明德社區發展協會陳瑞華理事長分享如何將創意的靈感轉化爲實際可操作的宣導教案。台南市社區宣講師培力計畫共有三階段，前兩階段的初階及中階訓練各有16小時培訓課程；初階培訓合格者方可參與中階培訓，社會局今年4月份已辦理初階培力課程，5月接續辦理中階培力課程，讓參訓學員們完訓後可以更快投入宣講師行列，成為防暴宣導夥伴。

本次中階參訓學員接受16小時訓練後，隨即輪番上場試講，展現學習成果，來自永康區的李琦玲、李琦珩、李崇勇、李琦珊、李琦鳳五位手足一起揪團報名並順利完訓。李琦鳳說，全家人平時就熱心投入社區事務，因為兄長李崇勇是市府社區防暴團隊之一，透過兄長的分享，家人感受到暴力防治的宣導非常重要，所以一起參加宣講師的培訓。

李家五位手足都有豐富的教學經驗，試講考評各自展現絕活讓所有學員印象深象，李崇勇以耳熟能詳的在地俚語及諺語，帶來淺顯易懂的防暴順口溜、李琦鳳用有獎徵答活潑的互動方式宣導，李琦珩則是以中英文搭配簡單動作及口號，用帶動唱的方式提醒社區居民家暴防治、兒少保護及性騷擾防治等議題宣導。19位通過考核的學員，未來將接續進行15場次社區、校園等實地宣講，成為市府團隊暴力防治的生力軍。