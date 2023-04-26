　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

防汛抗洪制敵機先　南消結合區公所及社區巡守隊超前部署驗證演練

▲台南市消防局第六大隊結合區公所及社區巡守隊，辦理「易淹水潛勢地區超前部署演練」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第六大隊結合區公所及社區巡守隊，辦理「易淹水潛勢地區超前部署演練」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應颱風豪雨災害可能帶來的衝擊，在防汛工作開始前，台南市消防局第六大隊結合區公所及社區巡守隊，辦理「易淹水潛勢地區超前部署演練」。

▲台南市消防局第六大隊結合區公所及社區巡守隊，辦理「易淹水潛勢地區超前部署演練」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局第六大隊26日邀請安南區公所、公親里、海西里、東和里里長及社區巡守隊，針對轄內淹水潛勢地區經實地勘查，採取預先部署，預置人力、車輛、船艇，掌握動態訊息，當有災害發生之虞時，即以迅速、專業的態度，將人力、車輛、船艇集結至易淹水地區超前部署點，立即啟動應變機制，提前協助易淹水地區民眾及保全戶進行疏散撤離，以降低民眾生命威脅及財產損失。

▲台南市消防局第六大隊結合區公所及社區巡守隊，辦理「易淹水潛勢地區超前部署演練」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局第六大隊未來除了針對淹水潛勢區域保全戶持續關注，亦與社會局接洽合作針對居家行動不便、長期臥床及身心障礙之避難弱者列冊，萬一水災發生時，能第一時間瞭解該區域的疏散需求，提前規劃及安排合適的處置及應變作為。

第六救災救護大隊大隊長邱淵明表示，俗話說「久旱必澇」，旱災與水災常一線之隔，當發生強降雨易釀成淹水嚴重災情，為提升社區防災能量，提前於汛期前辦理超前部署演練，強化在地居民自助共助，配合政府部門公助，共同建構防災助力，齊心面對災害，保護家園靠合作，防汛超前有保障。

▲台南市消防局第六大隊結合區公所及社區巡守隊，辦理「易淹水潛勢地區超前部署演練」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，因應防汛期間易發生淹水情形，警消有限的狀況之下，唯有充分運用民間團體的力量，才能確保民眾的生命財產安全，故此次演練，希望藉由紮實訓練，提升警義消及民間團體配合默契，強化地區救災能力，確保民眾生命財產。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／陳致中要被關了！　判刑定讞
快訊／桃機航班藏炸彈！118旅客大清查　折騰2hrs結果曝
快訊／才1500萬交保　顏寬恒夫妻遭起訴
1780元買回2塊肥皂！　直擊遭騙過程
快訊／北市教育局正式公告　「創校57年」女中8月起停招
小六童遭掐脖撞牆！老師放話「一堆混球不聽人話」　動粗原因曝
女房客繳不出租金　「想用身體抵債」當場脫了！他嚇跑：吞不下去
將進入流行期！　腸病毒單周近8千人就醫「創6年新高」
取消一次性備品！他到花東住宿氣炸：誰帶濕毛巾出門？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

百善孝為先　黃偉哲為長者洗腳希望大家注重孝道

牌照稅繳納期限到5／2　竹市稅務局提供多元繳稅管道

假網戀詐騙！　「住家根本是空屋」台東大武警阻癡情男匯6萬

移工被劇毒赤尾青竹絲咬傷「手腫如饅頭」　緊急送醫注血清保命

吳鳳科大徵才博覽會　70廠商提供近3千職缺

嘉檢打詐策進會　公私協力共同民生導向反詐

擺脫危樓惡名！　嘉義金財神大樓喜迎家樂福...打造新商圈

5月熱血職棒！7場職棒例行賽移師花蓮　景點打卡送球票

防汛抗洪制敵機先　南消結合區公所及社區巡守隊超前部署驗證演練

新化義消顧問捐贈破壞器材及電動車滅火毯　提升消防人員救災效能

2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？

聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

趙小僑女兒「雙手捏爆豆腐」　吃得滿地...嘆：媽媽應該都很崩潰

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

女生挑戰夜市吊單槓　輕鬆撐50秒秀超強臂力

午後變天！　今晚雨區擴大

國中弟跳舞露「謎樣表情」　厭世眼神吸引百萬人觀看

奴才公主抱喵星人狂吸！　虎斑瞪大眼：我不純潔了

女對賣場錄音玩具喘氣　嗯聲融入歌曲大聲播放

百善孝為先　黃偉哲為長者洗腳希望大家注重孝道

牌照稅繳納期限到5／2　竹市稅務局提供多元繳稅管道

假網戀詐騙！　「住家根本是空屋」台東大武警阻癡情男匯6萬

移工被劇毒赤尾青竹絲咬傷「手腫如饅頭」　緊急送醫注血清保命

吳鳳科大徵才博覽會　70廠商提供近3千職缺

嘉檢打詐策進會　公私協力共同民生導向反詐

擺脫危樓惡名！　嘉義金財神大樓喜迎家樂福...打造新商圈

5月熱血職棒！7場職棒例行賽移師花蓮　景點打卡送球票

防汛抗洪制敵機先　南消結合區公所及社區巡守隊超前部署驗證演練

新化義消顧問捐贈破壞器材及電動車滅火毯　提升消防人員救災效能

抗議蔡英文走路工酬勞「400美變80美」　僑委會：他們遭到嚴重剝削

欠稅3千萬拒繳躲密室　裝「3道鎖」仍被揪出！養殖戶遭管收

續約突漲1000元！房東喊「可申請租屋補助」　房客反應傻眼了

男歌手酒吧被妹狂放電！　結局曝光...竟產出「愛的結晶」

百善孝為先　黃偉哲為長者洗腳希望大家注重孝道

快訊／陳致中要入獄了！南港展覽館弊案涉洗錢　判刑1年定讞

日養雞場爆炸！15萬蛋雞活活燒死　火勢蔓延5小時

快訊／女遊阿朗壹古道「心臟不適昏迷」　無呼吸心跳直升機吊掛送醫

大直新商場搶先曝光！　董座爺曝國際級冰宮為「孫女們」打造

鶯歌小客車逆衝店面！橫掃門口整排機車　駕駛驚：方向盤卡死

2個月小黑柴「抽血抽到睡著」　瞇眼饋針筒微笑...根本天使狗

地方熱門新聞

台南「虱目魚小子」民以為是鬼娃

移工被赤尾青竹絲咬傷「手腫如饅頭」

新竹「霜毛蝠」回來了

台南藏金閣2館29日正式開幕

醫師為腸癌翁裝支架再手術　免除人工肛門之苦

2男駕車違規起獲毒咖包

新化義消顧問捐贈破壞器材及電動車滅火毯

最大太陽光電島啟用　強力助攻能源轉型

「2023國際茶道節」限量50展售攤位招商至4／28

南消結合區公所及社區巡守隊超前部署驗證演練

中捷慶祝2周年「比YA免費搭乘一整天」

假網戀詐騙　大武警阻癡情男匯款

豐禾營建工程捐贈住警器

2023 國際茶業研討會　探討臺灣茶發展

更多熱門

相關新聞

南消無人科技研改應用成果發表

南消無人科技研改應用成果發表

台南市消防局在產、官合作下，於26日共同發表無人機消防救災研發改良應用成果，並將其納入未來火災搶救方式之一，現場由市長黃偉哲親臨主持，共同見證府城邁向科技救災嶄新一頁。

外送員「繳150管理費」被罵翻！住戶求饒：不收了

外送員「繳150管理費」被罵翻！住戶求饒：不收了

大陸網路論壇鼻祖級存在！天涯社區似停止運作

大陸網路論壇鼻祖級存在！天涯社區似停止運作

南消四大與鋰電池大廠辦火災應變研討會

南消四大與鋰電池大廠辦火災應變研討會

南消五大隊宿舍火警消防宣導

南消五大隊宿舍火警消防宣導

關鍵字：

防汛抗洪制敵機先南消區公所社區巡守隊部署驗證演練

讀者迴響

熱門新聞

台啦啦隊赴美奪金　領獎卻播陸國歌

女老師請假25年！退休前身分被取消怒告學校

Gmail「1封信」千萬別點開　網銀帳密全外流

冷空氣來了！午後雨加大　連假變天降9℃

林采緹離婚3年有「新戀情」！

邱琦雯理智線斷「忍妳很久了」開罵王樂妍

男持1公斤大麻被判死　家屬證實今伏法

王子打高爾夫新歡曝光！　《全明星》的她鑽進副駕

「這種蛋白質」別吃太多！醫：恐加速慢性腎衰竭

《超偶》冠軍遭爆秘婚露面了　鬆口認有兒子

「牛魔王」撞樹真相曝！車主送保養竟被偷開釀1死1傷

花監管理員愛上男囚犯！2年密送「8千元保健食品」

台海開戰哪最危險　前軍官點名2地

假日看房就簽約！星期一「爆出傻眼真相」

好市多「1新品翻車了」　苦主怕爆：臭到會尷尬

更多

最夯影音

更多
2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？

2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？
聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

趙小僑女兒「雙手捏爆豆腐」　吃得滿地...嘆：媽媽應該都很崩潰

趙小僑女兒「雙手捏爆豆腐」　吃得滿地...嘆：媽媽應該都很崩潰

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面