防汛抗洪制敵機先　南消結合區公所及社區巡守隊超前部署驗證演練

▲台南市消防局第六大隊結合區公所及社區巡守隊，辦理「易淹水潛勢地區超前部署演練」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應颱風豪雨災害可能帶來的衝擊，在防汛工作開始前，台南市消防局第六大隊結合區公所及社區巡守隊，辦理「易淹水潛勢地區超前部署演練」。

消防局第六大隊26日邀請安南區公所、公親里、海西里、東和里里長及社區巡守隊，針對轄內淹水潛勢地區經實地勘查，採取預先部署，預置人力、車輛、船艇，掌握動態訊息，當有災害發生之虞時，即以迅速、專業的態度，將人力、車輛、船艇集結至易淹水地區超前部署點，立即啟動應變機制，提前協助易淹水地區民眾及保全戶進行疏散撤離，以降低民眾生命威脅及財產損失。

消防局第六大隊未來除了針對淹水潛勢區域保全戶持續關注，亦與社會局接洽合作針對居家行動不便、長期臥床及身心障礙之避難弱者列冊，萬一水災發生時，能第一時間瞭解該區域的疏散需求，提前規劃及安排合適的處置及應變作為。

第六救災救護大隊大隊長邱淵明表示，俗話說「久旱必澇」，旱災與水災常一線之隔，當發生強降雨易釀成淹水嚴重災情，為提升社區防災能量，提前於汛期前辦理超前部署演練，強化在地居民自助共助，配合政府部門公助，共同建構防災助力，齊心面對災害，保護家園靠合作，防汛超前有保障。

消防局長李明峯表示，因應防汛期間易發生淹水情形，警消有限的狀況之下，唯有充分運用民間團體的力量，才能確保民眾的生命財產安全，故此次演練，希望藉由紮實訓練，提升警義消及民間團體配合默契，強化地區救災能力，確保民眾生命財產。