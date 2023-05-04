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大陸 大陸焦點 特派現場

租客私拆承重牆…大樓開裂到21層淪危樓！200多戶「索賠超7億」

▲哈爾濱一居民裝修砸掉承重牆。（圖／翻攝自極目新聞）

▲哈爾濱一居民裝修砸掉承重牆。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸有網友日前發文稱，黑龍江哈爾濱一棟社區大樓的一租客拆掉承重牆，導致該樓多層開裂，200多住戶無法回家。有屋主透露，大樓有31層，當天晚上就開裂到15樓了，半夜疏散了住戶，到了第二天下午，已經裂到了21層。據悉，涉事租客是為了裝修成健身房，目前受影響的住戶提出超7億元的索賠。

據《極目新聞》報導，網友發文稱，哈爾濱市松北區裕民街道利民學苑B棟2單元，有租客擅自拆除承重牆，導致該樓棟每層基本都有牆裂情況，住戶也因此無法回家居住。網友發布的影片顯示，在正在裝修的室內，多面牆體被拆除，其中一面牆體鋼筋纏繞。

社區物管4月28日發出的緊急通知顯示，「由於B棟2單元3層住戶裝修觸碰承重牆體，導致2單元4樓、6樓樓體牆體開裂，為了大家的人身安全，現進行緊急疏散撤離。請B棟住戶馬上離開B棟，家中禁止留人，等待明日進一步通知，通知後仍未自行離家疏散的後果自負。」

前述網友還貼出一張社區4月29日安置事發樓棟住戶的通知，「根據臨時指揮部意見，按照每日200元（人民幣，下同）/戶的標準給予住戶貨幣補償，直到房屋可以居住為止，後續各位住戶可按照社區通知簽訂安置手續。」

金泰社區工作人員透露，4月28日發現事發樓棟承重牆被破壞後就上報了，各級部門隨即介入處理。共有200戶左右的住戶受到影響，現在有住戶已經被安置在賓館。

▲▼租戶拆掉承重牆，高樓裂至21層危及240多戶業主 。（圖／翻攝自都市快報）

▲租戶拆掉承重牆 。（圖／翻攝自都市快報）

據《橙柿互動》3日報導，社區住戶透露，居民樓有31層，當天晚上就開裂到15樓了，半夜疏散了住戶。到了第二天下午，已經裂到了21層。還有住戶曬出自家的開裂情況，牆皮脫落，醒目的縫隙分佈在家裡的圍牆上。

社區住戶表示，事發後，社區找施工隊先把窗戶恢復了，警員用警戒線把樓體周圍圈起來，「住建局正在做檢測，看看是不是因為拆了承重牆才開裂的。檢測到了8層，後面就不清楚了。聽說要用膠，看看是否能阻止居民樓繼續開裂。」

住戶透露說，「目前的消息是希望定價賠償，所涉的240多戶住戶，總計損失大約1.68億人民幣（約新台幣7.46億元）。」對此，轄區的街道辦工作人員回覆稱，建議諮詢宣傳部門，街道辦無權答覆。

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