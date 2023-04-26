網路論壇鼻祖級存在！陸「天涯社區」似停止運作　陸網掀回憶殺

▲陸網路平台「天涯社區」似停止運作。（圖／翻攝自四川觀察）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸網路平台「天涯社區」於1999年創立，曾一度成為大陸頭號網路論壇，根本鼻祖級存在。不過，其網頁及App近來被發現都無法進入，網友在社交平台上掀起「悼念潮」，「天涯關了，咫尺天涯，永不再見。」此前，「天涯社區」就傳出經營危機，甚至面臨多起法律求償執行案件。

據《四川觀察》報導，近日，有網友發現天涯社區官網已無法打開，相關頁面顯示「無法訪問此網站」。另外，天涯社區App也無法正常打開，頁面顯示「無網絡（台稱：網路）連接」。

此前，天涯社區官方微博曾於4月1日發布公告稱，近期將進行技術升級和數據重構，在此期間平台將無法訪問，「請大家耐心等待」。

雖然官網不能打開，但天涯社區官方微博仍在積極發文。網友在最新發布的數條消息下留言詢問，「天涯社區打不開了，怎麼回事？」、「你家都沒了，還發微博呢，趕緊回覆啊」、「你家主站崩了？」、「真服了，一個月了快，也沒有句痛快話」、「都不解釋一下哈？」截至發稿，天涯社區官方微博尚未就此事發布任何聲明。

▲天涯微博官方帳號也發布公告稱，近期將進行技術升級和數據重構。（圖／翻攝自四川觀察）

不少大陸網友得知「天涯社區」網頁無法進入，可能面臨無法經營的危機後，紛紛發文緬懷。其中許多網友寫道，天涯在2000年代至2010年代初期的鼎盛期，曾是大片年輕網友的精神寄托，「其中時政、國際觀察等版的文章，水準驚人，當時無數大佬發表各種長文觀點，板內各種觀點激烈碰撞，時光一去不復返。」

天眼查App顯示，天涯社區網絡科技股份有限公司成立於1999年4月，法定代表人為邢明，註冊資本9300萬人民幣，由邢明、海南達維互聯網投資管理有限公司、北京君聯創業投資中心（有限合夥）等共同持股。該公司對外投資企業共16家，其中14家為存續狀態，版圖涉及網路科技、文化傳播、電子商務、投資領域。

風險信息顯示，目前該公司存在6條被執行人信息，累計執行標的超1.46億元。同時，該公司及創始人邢明還存在數十條限制消費令。此外，該公司還涉及數百個案件，案由包括名譽權糾紛、侵害作品信息網路傳播權糾紛等。