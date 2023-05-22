廣慈社宅火警！竟是「工人菸蒂未熄滅」釀禍　廠商遭罰至少3萬元

▲「台北市信義區廣慈博愛園區第C標公共住宅統包工程」於5月22日下午發生火警。（圖／台北市議員詹為元辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

台北市政府都發局辦理的信義區廣慈博愛園區C基地於22日發生火警，起火點位於2樓陽台，無人員傷亡。國民黨台北市議員詹為元詢問起火原因，台北市都發局長王玉芬回應，初步調查是工人在該地抽菸，結果菸蒂沒有熄滅，影響到一旁的耗材，已依據契約將開罰約3萬元，另還有建管處、勞動局也預計開罰，金額待市府進一步釐清。

「台北市信義區廣慈博愛園區第C標公共住宅統包工程」於22日下午1時發生火警，台北市都發局說明，消防局於1時獲報發生火警，1時14分撲滅，起火地點為面積約3坪的2樓陽台，該地置放冷媒管及包材，附近並無火源，目前並無人員傷亡，詳細起火原因仍待釐清，已要求廠商停工做好安全檢視及工程管理。

▲廣慈博愛園區C棟於5月22日下午發生火警。（圖／台北市都發局提供）

台北市議會22日下午進行工務部門質詢，詹為元先是播放廣慈C基地陽台起火影片，並詢問該地起火原因為何？王玉芬回應道，初步得到消息，是有工人在此處抽菸，但菸蒂沒有熄滅，而旁邊則放有一些耗材。

詹為元再問，現在工人在工地施工時，是否可以抽菸，以及北市府契約委託廠商時，有無針對吸菸可能造成火災做相關規範？王玉芬先稱「沒有限制」，隨後說明「吸菸有吸菸區」，但顯然工人沒依照規定或契約執行，所以北市府目前已經決定，針對造成有公安疑慮部分要開罰。

此外，詹為元也提醒，北市府未來委外廠商時，應將吸菸規範明定在契約當中，且現在廣慈旁邊的社宅已有民眾入住，信義區行政中心也位在此處，儘管C棟尚未完成，但工人抽菸的菸味會往外飄，使在附近廣場遊玩的小孩不勝其擾，針對有住戶入住的工地，北市府身為公家機關應嚴格一些。

對此，台北市都發局22日晚間補充回應，都發局依照契約及「台北市政府所屬各機關公共工程施工安全衛生須知」相關規定檢討，開罰廠商約3萬元；另還有勞動局、建管處都將開罰，金額待局處釐清。