全國首創！北市競選廣告只能掛在「集中佈告欄」　2024大選適用

▲台北市於2022年通過「競選廣告物管理自治條例」，競選廣告物僅能設置在競選總部、市政府設置的公布欄，其他地方禁設廣告看板，可望適用於今年2024總統立委大選。（示意圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

為終結選舉廣告亂象，台北市於2022年通過「競選廣告物管理自治條例」，當時預料可在2024年總統、立委選舉時實施。被問到今年是否開始適用？台北市建管處長虞積學表示，因為還需要先訂定競選公佈欄管理跟設置辦法，希望6月中下旬能通過，屆時才可照母法規定，設置「集中式選舉公布欄」，讓候選人只能在此掛競選廣告。

台北市議會22日下午進行工務部門質詢，針對「台北市競選廣告物管理自治條例」，游淑慧提及，2022年有做大幅度修正，今年又碰上選舉年，是否從今年開始適用？虞積學回應「對，如果趕在今年年底，因為修法後變成設立一個『集中式競選公佈欄』。」

▲台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

虞積學說明，按照《台北市競選廣告物管理自治條例》規定，會由建管處設立一個「集中式選舉公佈欄」，以設置在戶外為原則，但目前北市府還要依照母法制定一個競選公佈欄的管理、設置辦法，希望可在6月中下旬通過。

游淑慧追問，這代表目前還沒辦法執行《台北市競選廣告物管理自治條例》的規定，因為細節還沒有制定好，那現在是否能掛競選廣告？虞積學直言「現在還不行。」

關於競選廣告物定義，為設在公共設施、建物、車輛等處，且寫有參選人姓名或政黨名稱、參選人或政黨圖像及號次、競選項目或活動名稱、競選標語，含有以上3項都叫「競選廣告物」。

游淑慧提及，現在規定是「三點不露」，可以掛照片、名字，或是掛名字、訴求，但不可以同時有照片、名字與訴求，使現在可以規避「三點不露」，當成形象廣告，但若未來在選舉期間，是不是只能放在公設佈告欄當中？虞積學說明，除了放公設佈告欄以外，還有選舉人自己的辦公室或政黨辦公室。

游淑慧認為，即便未來設置公設佈告欄，但還是要普及化，讓每個地方選民了解選舉資訊，截至今天已到5月底，如果連一個初步辦法都沒有，未來要怎麼來得及公告周知？加上佈告欄的管理單位不只建管處，可能是里辦、衛生局、社會局等單位，應由府級召開會議討論此事。

虞積學指出，已於3、4月請府級長官邀請各個單位，目前初步草案已經出來，現在送法務局幫忙看草案內容，「我們有初步想法，具體想法再跟大家說明。」

最後，游淑慧提醒，現在所有潛在候選人差不多出來了，應該先提醒大家，今年有全新競選廣告物自治條例，而且北市是全國首創，對參選人來說也有實驗性質，成功、爭議與否，就看北市府今年如何執行，倘若今年來不及做，也要告訴外界「真的來不及」，不要一直拖，最後各做各的。