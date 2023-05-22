　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全國首創！北市競選廣告只能掛在「集中佈告欄」　2024大選適用

▲▼選舉廣告,選舉看板,總統大選,蔡英文廣告,親民黨廣告,建物廣告招牌,選舉招牌,社區懸掛物。（圖／記者張菱育攝）

▲台北市於2022年通過「競選廣告物管理自治條例」，競選廣告物僅能設置在競選總部、市政府設置的公布欄，其他地方禁設廣告看板，可望適用於今年2024總統立委大選。（示意圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

為終結選舉廣告亂象，台北市於2022年通過「競選廣告物管理自治條例」，當時預料可在2024年總統、立委選舉時實施。被問到今年是否開始適用？台北市建管處長虞積學表示，因為還需要先訂定競選公佈欄管理跟設置辦法，希望6月中下旬能通過，屆時才可照母法規定，設置「集中式選舉公布欄」，讓候選人只能在此掛競選廣告。

台北市議會22日下午進行工務部門質詢，針對「台北市競選廣告物管理自治條例」，游淑慧提及，2022年有做大幅度修正，今年又碰上選舉年，是否從今年開始適用？虞積學回應「對，如果趕在今年年底，因為修法後變成設立一個『集中式競選公佈欄』。」

▲▼台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

虞積學說明，按照《台北市競選廣告物管理自治條例》規定，會由建管處設立一個「集中式選舉公佈欄」，以設置在戶外為原則，但目前北市府還要依照母法制定一個競選公佈欄的管理、設置辦法，希望可在6月中下旬通過。

游淑慧追問，這代表目前還沒辦法執行《台北市競選廣告物管理自治條例》的規定，因為細節還沒有制定好，那現在是否能掛競選廣告？虞積學直言「現在還不行。」

關於競選廣告物定義，為設在公共設施、建物、車輛等處，且寫有參選人姓名或政黨名稱、參選人或政黨圖像及號次、競選項目或活動名稱、競選標語，含有以上3項都叫「競選廣告物」。

游淑慧提及，現在規定是「三點不露」，可以掛照片、名字，或是掛名字、訴求，但不可以同時有照片、名字與訴求，使現在可以規避「三點不露」，當成形象廣告，但若未來在選舉期間，是不是只能放在公設佈告欄當中？虞積學說明，除了放公設佈告欄以外，還有選舉人自己的辦公室或政黨辦公室。

游淑慧認為，即便未來設置公設佈告欄，但還是要普及化，讓每個地方選民了解選舉資訊，截至今天已到5月底，如果連一個初步辦法都沒有，未來要怎麼來得及公告周知？加上佈告欄的管理單位不只建管處，可能是里辦、衛生局、社會局等單位，應由府級召開會議討論此事。

虞積學指出，已於3、4月請府級長官邀請各個單位，目前初步草案已經出來，現在送法務局幫忙看草案內容，「我們有初步想法，具體想法再跟大家說明。」

最後，游淑慧提醒，現在所有潛在候選人差不多出來了，應該先提醒大家，今年有全新競選廣告物自治條例，而且北市是全國首創，對參選人來說也有實驗性質，成功、爭議與否，就看北市府今年如何執行，倘若今年來不及做，也要告訴外界「真的來不及」，不要一直拖，最後各做各的。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
日本指定暴力團來台！　7要角會見白狼行程曝
第4波疫情反彈「和2原因有關」　專家警告4族群當心
台塑重要功臣　王永慶左右手李志村辭世
今越晚雨越大！2條件助瑪娃成強颱　90°轉彎「開外掛」壯又結
快訊／飛龍瀑布2罹難者相驗結果曝！
im.B風暴擴大　蘇嘉全、陳家欽與槍砲犯同桌
快訊／下班注意！5車連撞　台88塞成停車場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林佳龍反駁洪孟楷　「交長任內沒出席im.B詐團在招待所餐會」

廣慈社宅火警！竟是「工人菸蒂未熄滅」釀禍　廠商遭罰至少3萬元

影／賴清德探班「偶像」郭子乾烙客語　「客家精神就是台灣精神」

侯友宜為台南失言道歉　卓冠廷舉「這些事」批：從不為新北人道歉

快訊／徐巧芯秀「賴清德、郭再欽同桌吃飯照」　林宜瑾還原實情

雪球越滾越大！　王鴻薇爆蘇嘉全、前警政署長也和im.B主嫌同桌

批賴清德落跑台南淪黑金故鄉　台南藍軍嗆：先道歉再選總統

全國首創！北市競選廣告只能掛在「集中佈告欄」　2024大選適用

幕後／同黨嘆「跳黃河都洗不清」　民進黨廉政會周三處理陳歐珀案

王世堅對陳歐珀涉詐風波「噤聲」？　游淑慧籲發揮過去道德良心

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

高大成驗屍「5億高中生」！　母見遺體哭吼：小孩還給我

菲律賓刺激360度盪鞦韆　大幅度擺動女生瘋狂慘叫

超商浩克5萬交保後悔道歉　中壢警分局長也受處分

5億高中生陳屍地草皮枯黃　高大成嗅聞：要驗毒物反應

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

世界最老狗過31歲生日　長壽祕訣：在森林漫步

《壞媽媽》小豬全遭撲滅超心酸QQ　李到晛為救下羅美蘭...奇蹟出現

憾！飛龍瀑布溯溪團已2罹難　5人「山壁打釘」共度難關獲救

下班見斑鳩黏機車手把上　騎士苦笑：可以借過嗎？

林佳龍反駁洪孟楷　「交長任內沒出席im.B詐團在招待所餐會」

廣慈社宅火警！竟是「工人菸蒂未熄滅」釀禍　廠商遭罰至少3萬元

影／賴清德探班「偶像」郭子乾烙客語　「客家精神就是台灣精神」

侯友宜為台南失言道歉　卓冠廷舉「這些事」批：從不為新北人道歉

快訊／徐巧芯秀「賴清德、郭再欽同桌吃飯照」　林宜瑾還原實情

雪球越滾越大！　王鴻薇爆蘇嘉全、前警政署長也和im.B主嫌同桌

批賴清德落跑台南淪黑金故鄉　台南藍軍嗆：先道歉再選總統

全國首創！北市競選廣告只能掛在「集中佈告欄」　2024大選適用

幕後／同黨嘆「跳黃河都洗不清」　民進黨廉政會周三處理陳歐珀案

王世堅對陳歐珀涉詐風波「噤聲」？　游淑慧籲發揮過去道德良心

快訊／22歲男大生騎車撞千萬賓利 　左轉出事噴飛...ICU搶救中

乳癌年輕化！「3類女性」當心　醫：20歲起每年都要檢查

洗刷行人地獄惡名！彰警21天抓3422件違規　臨時違停占71%

你會吸引到哪種類型的異性喜歡？超準心測10秒分析

吸毒吸到茫！泰男「6刀猛砍頭頸」殺7旬嬤　無情推下水泥井棄屍

社區防暴宣講師中階培力　五手足攜手投入台南社區防暴工作

房子為什麼被法拍？兩種常見情況淪拍賣市場　得標價不見得便宜

誰是狀元？中職選秀7月12日登場　測試會即日起開放報名

16歲妹遭班導性騷！傳訊狂約「出來幫妳去火」...她崩潰休學

林佳龍反駁洪孟楷　「交長任內沒出席im.B詐團在招待所餐會」

特寫美容師清頑固粉刺超療癒！　竄出「飽滿蘿蔔根」網讚：痛快

政治熱門新聞

快訊／陳歐珀463字聲明退選

奪牌披五星旗挨轟！李東憲嗆台灣獨裁

吳子嘉控「A1億美金」　陳時中怒：抹黑走火入魔

侯友宜為「台南人沒眼睛」道歉　他反問：那蔡英文呢？

台灣留學生紐約遇襲　吳釗燮回應了

陳歐珀宣布退選：政治追殺摧毀我人格

關係圖曝光！議員曝「詐騙集團養陳歐珀一家」

侯友宜道歉了！　認一時情急用詞不夠周全

賴清德稱不認識郭再欽　徐巧芯秀兩人同桌合照

陳歐珀退選　陳亭妃聲援不捨

侯批綠做不到「侯侯做代誌」　王世堅嗆這句

蔡英文道歉缺蛋！賴士葆：不敢提低薪

陳歐珀鞠躬道歉喊「顧全政治大局」

陳歐珀涉im.B詐團只是小咖　藍委點名陳菊、黃偉哲：更大咖會曝光

更多熱門

相關新聞

同黨抱屈「洗不清」　廉政會周三處理陳歐珀案

同黨抱屈「洗不清」　廉政會周三處理陳歐珀案

民進黨立委陳歐珀遭爆料在2020年競選期間，免費使用im.B詐騙集團旗下辦公大樓當競選總部，連座車也登記在詐騙集團旗下，引發輿論譁然，陳歐珀21日深夜為識人不明再度致歉，並宣布退出2024立委選舉。事實上，上周五事發後，綠營內部並非無人為陳抱屈，但也有人憂心此案衝擊全黨形象，恐變「林智堅2.0」，最終經過長考，陳發聲明退選，知情人士嘆息，「政治和清白你要守住哪一個？先守住清白再說啊」。

王世堅對陳歐珀涉詐風波「噤聲」？　游淑慧籲發揮過去道德良心

王世堅對陳歐珀涉詐風波「噤聲」？　游淑慧籲發揮過去道德良心

關係圖曝光！議員曝「詐騙集團養陳歐珀一家」

關係圖曝光！議員曝「詐騙集團養陳歐珀一家」

批侯友宜同框「判10年涉貪議員」　陳世凱：好意思？

批侯友宜同框「判10年涉貪議員」　陳世凱：好意思？

遭爆與im.B詐騙案關係人合照！　蔣萬安「聲東擊西」離場

遭爆與im.B詐騙案關係人合照！　蔣萬安「聲東擊西」離場

關鍵字：

北市台北市台北市政府台北市議會游淑慧2024總統大選

讀者迴響

熱門新聞

賀軍翔爆喇舌酒店妹3次！　動手揍張勛傑還嗆聲

瑪娃凌晨轉中颱上看強颱　今晚全台變天

蕭煌奇「背對台下唱歌」地獄畫面瘋傳！本人發聲了

即／美容教母打玻尿酸亡　診所2密醫判賠371萬

超商浩克若請厲害律師　退休警：你就更難談了！

傳求婚被拒崩潰鬧超商！　浩克女友回應了

超級限定款「大王具足蟲」拉麵

白蟻是蟑螂親戚！專家教4招防蟲：先關掉這顏色燈

暈船仔是你？「6星座」曖昧就暈爆

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒臭臉」轉身走人！

夜宿海生館只有一片黑　遊客超錯愕

闖民宿「裸身打飛機」！女驚醒崩潰：離臉不到5cm

頭下腳上掛山壁！飛龍瀑布罹難女回家了

「改款新TOYOTA Corolla」登場

5億高中生配偶結束庭訊　被問「真的愛他嗎」反應曝

更多

最夯影音

更多
揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控
高大成驗屍「5億高中生」！　母見遺體哭吼：小孩還給我

高大成驗屍「5億高中生」！　母見遺體哭吼：小孩還給我

菲律賓刺激360度盪鞦韆　大幅度擺動女生瘋狂慘叫

菲律賓刺激360度盪鞦韆　大幅度擺動女生瘋狂慘叫

超商浩克5萬交保後悔道歉　中壢警分局長也受處分

超商浩克5萬交保後悔道歉　中壢警分局長也受處分

5億高中生陳屍地草皮枯黃　高大成嗅聞：要驗毒物反應

5億高中生陳屍地草皮枯黃　高大成嗅聞：要驗毒物反應

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面