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社會 社會焦點 保障人權

桃園男自宅種112株大麻！市價逾5百萬　辯「種子亡友給的」

 記者張君豪／台北報導

刑事局偵三大隊22日宣布破獲蕭姓男子（56歲）在桃園市楊梅區利用住宅內種植大麻植株案。警方接獲線報後展開追查，發現蕭男上網自學後，在自宅以扦插法種植大麻，今年2月8日持搜索票搜索蕭男住宅，查扣大麻植株112顆，大麻菸草約376克及植栽生長燈，育苗箱相關證物，該批大麻市值約5-6百萬元，警方正追查該批大麻成品有無流出市面。

▲刑事局22日宣布偵破位於桃園楊梅區的一處民宅種植上百株大麻。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局22日宣布偵破民宅種植上百株大麻案。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

▲刑事局22日宣布偵破位於桃園楊梅區的一處民宅種植上百株大麻。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵三大隊會同台北市警局少年隊、桃園市刑大、八德、中壢、楊梅分局共組專案小組，報請桃園地檢署荒股檢察官陳彥价指揮偵辦。蕭男落網後辯稱，大麻種子是去世朋友所給，上網自學栽種技術後，利用自家室內空間播種培養，並利用扦插法分株栽種，警方破門時發現屋內大麻生長茂密如一片森林，所幸在蕭男流出這批大麻成品時遭及時查扣。

▲刑事局22日宣布偵破位於桃園楊梅區的一處民宅種植上百株大麻。（圖／記者張君豪翻攝）

警方現場查扣包含：大麻植株112株、大麻菸草376.68公克、植物生長燈、水耕機、育苗箱、定時器、培養土、肥料等栽種設備1批、新臺幣2萬700元、手機3支等贓證物。

蕭嫌涉嫌製造栽種2級毒品、複訊後遭法院裁定羈押禁見。刑事局指出：大麻目前為台灣《毒品危害防制條例》規範2級毒品「製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新台幣1千5百萬元以下罰金」第12條規定「意圖供製造毒品之用，而栽種大麻者，處5年以上有期徒刑，得併科5百萬元以下罰金」；警方將持續將加強打擊毒品力道，全力防制毒品危害，維護國民身心健康。

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