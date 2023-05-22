快訊／遭控「A一億美金」！蘇貞昌、陳時中告了　各求償1000萬

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

《美麗島電子報》董事長吳子嘉在節目指控，前行政院長蘇貞昌、前衛福部長陳時中「A一億美金」。對此，蘇貞昌、陳時中今(22日)委任黃帝穎律師，於下午4點至台北地檢署，針對吳子嘉散播不實言論提出刑事誹謗告訴及民事求償，2人各求償新台幣1000萬元，所得將全數捐贈社福團體。

▲陳時中被控A一億美金，前往北檢按鈴控告吳子嘉。（圖／記者劉昌松攝）

黃帝穎指出，陳時中已於111年12月台北市長選舉期間對吳子嘉提出相關告訴，今再度蒐集新證據，針對吳於5月20日網路直播節目中所言「蘇貞昌政府、陳時中部長A了一億美金」、「後來把這個合約變成封存30年不准看……，就是白白貪污的將近30億台幣，那這個承辦人的部長，就是陳時中」、「政府買BNT，想A一億美金」等不實言論提出毀謗告訴與民事求償。

黃帝穎律師表示，疫情指揮中心已於日前不斷揭露正確訊息，包括：

1、疫苗採購的選擇和價格均經過專家會議的討論和同意，沒有政治人物影響。疫苗的經費都由公務機關主責支付，無私人帳戶進出，指控個人貪污顯為不實指控。

2、2021年擋台灣採購BNJT疫苗的是中國勢力，合約因此已到簽約階段仍無疾而終，此節也經過德國國會議員雷希特所證實，由於合約未執行，政府當然也未曾先付任何訂金。

3、BNT採購合約解密時間是10年(而AZ疫苗與高端疫苗要保密5年，Novavax要保密7年)，所謂公文保存30年，是指「公文保存時間」，而非公文封存時間或解密期限。

相關訊息一再澄清，吳子嘉卻持續造謠。黃帝穎強調，疫情期間，吳子嘉等媒體人或政治人物利用民眾恐懼心理，製造、散播許多疫苗採購、防疫政策相關的錯假訊息，對防疫工作帶來無謂困擾，耗費指揮中心無謂的鉅大人力。更有許多政治人物和受蠱惑的民眾以錯誤訊息為基礎，至地檢署進行指控。所幸在檢方詳盡調查後，於4月14日簽結62件關於擋疫苗採購、謀財害命等不實告發衍生案件，還防疫團隊一個清白。

而受吳子嘉等於政論節目上影射之影響，散播吳秉叡委員介入疫苗採購等不實訊息的民眾，也均於各大報和臉書上登載道歉聲明。

黃帝穎律師表示，本以為吳子嘉能在諸多司法結案出爐後懸崖勒馬，如今卻為了幫國民黨總統候選人造勢，持續公開於全國性媒體上散布謠言，為了制止其抹黑行徑，今日蘇貞昌先生與陳時中先生提出告訴，以正視聽。