　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／遭控「A一億美金」！蘇貞昌、陳時中告了　各求償1000萬

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

《美麗島電子報》董事長吳子嘉在節目指控，前行政院長蘇貞昌、前衛福部長陳時中「A一億美金」。對此，蘇貞昌、陳時中今(22日)委任黃帝穎律師，於下午4點至台北地檢署，針對吳子嘉散播不實言論提出刑事誹謗告訴及民事求償，2人各求償新台幣1000萬元，所得將全數捐贈社福團體。

▲▼陳時中被控A一億美金，前往北檢按鈴控告吳子嘉。（圖／記者劉昌松攝）

▲陳時中被控A一億美金，前往北檢按鈴控告吳子嘉。（圖／記者劉昌松攝）

黃帝穎指出，陳時中已於111年12月台北市長選舉期間對吳子嘉提出相關告訴，今再度蒐集新證據，針對吳於5月20日網路直播節目中所言「蘇貞昌政府、陳時中部長A了一億美金」、「後來把這個合約變成封存30年不准看……，就是白白貪污的將近30億台幣，那這個承辦人的部長，就是陳時中」、「政府買BNT，想A一億美金」等不實言論提出毀謗告訴與民事求償。

黃帝穎律師表示，疫情指揮中心已於日前不斷揭露正確訊息，包括：

1、疫苗採購的選擇和價格均經過專家會議的討論和同意，沒有政治人物影響。疫苗的經費都由公務機關主責支付，無私人帳戶進出，指控個人貪污顯為不實指控。

2、2021年擋台灣採購BNJT疫苗的是中國勢力，合約因此已到簽約階段仍無疾而終，此節也經過德國國會議員雷希特所證實，由於合約未執行，政府當然也未曾先付任何訂金。

3、BNT採購合約解密時間是10年(而AZ疫苗與高端疫苗要保密5年，Novavax要保密7年)，所謂公文保存30年，是指「公文保存時間」，而非公文封存時間或解密期限。

相關訊息一再澄清，吳子嘉卻持續造謠。黃帝穎強調，疫情期間，吳子嘉等媒體人或政治人物利用民眾恐懼心理，製造、散播許多疫苗採購、防疫政策相關的錯假訊息，對防疫工作帶來無謂困擾，耗費指揮中心無謂的鉅大人力。更有許多政治人物和受蠱惑的民眾以錯誤訊息為基礎，至地檢署進行指控。所幸在檢方詳盡調查後，於4月14日簽結62件關於擋疫苗採購、謀財害命等不實告發衍生案件，還防疫團隊一個清白。

而受吳子嘉等於政論節目上影射之影響，散播吳秉叡委員介入疫苗採購等不實訊息的民眾，也均於各大報和臉書上登載道歉聲明。

黃帝穎律師表示，本以為吳子嘉能在諸多司法結案出爐後懸崖勒馬，如今卻為了幫國民黨總統候選人造勢，持續公開於全國性媒體上散布謠言，為了制止其抹黑行徑，今日蘇貞昌先生與陳時中先生提出告訴，以正視聽。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
5億高中生死因不明！　高大成相驗：懷疑兇嫌不只1人
劉芒人設翻車！　1年損失2千萬↑
快訊／確定不邀！　台灣無法參加世衛大會
企鵝妹穿緊身衣「聊天室刷一排胸大」！　嚴肅反應曝
快訊／新莊嚴重車禍！　20歲騎士噴飛命危
快訊／蘇貞昌、陳時中按鈴提告了！　各求償1000萬
關係圖曝光！　議員曝「詐騙集團養陳歐珀一家」
快訊／5億高中生配偶被問「你愛他嗎？」　反應曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新莊小貨卡左轉猛撞「雙載機車」！騎士搶救1hr不治…現場滿地碎片

5億高中生死因不明！高大成曝義務幫忙「懷疑兇嫌不只一人」

彰化警變路怒浩克！控對方肇逃仍被記一大過　所長連座慘遭拔官

預拌車翻覆前畫面曝！無辜機車慘遭封印...司機疑這原因釀禍

超扯廂型車橫越凱道！無感違規零煞車遭撞翻　警全程目睹傻眼

小7歲姊弟戀爆第三者！醋男開轟痛扁情敵　搭小黃落跑還狂清槍

快訊／遭控「A一億美金」！蘇貞昌、陳時中告了　各求償1000萬

快訊／新莊「機車對撞小貨卡」！29歲騎士噴飛命危　拖鞋卡車頭上

5億高中生墜亡！配偶庭訊5小時請回　被問「真的愛他嗎」反應曝光

動手前還亂尿尿！台中2男「為愛狂揍」金髮妹曖昧對象　開1槍落跑

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

高大成驗屍「5億高中生」！　母見遺體哭吼：小孩還給我

菲律賓刺激360度盪鞦韆　大幅度擺動女生瘋狂慘叫

超商浩克5萬交保後悔道歉　中壢警分局長也受處分

5億高中生陳屍地草皮枯黃　高大成嗅聞：要驗毒物反應

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

世界最老狗過31歲生日　長壽祕訣：在森林漫步

《壞媽媽》小豬全遭撲滅超心酸QQ　李到晛為救下羅美蘭...奇蹟出現

憾！飛龍瀑布溯溪團已2罹難　5人「山壁打釘」共度難關獲救

再混啊!員工躺椅爽玩手機　見老闆車來秒衝上樓換制服

新莊小貨卡左轉猛撞「雙載機車」！騎士搶救1hr不治…現場滿地碎片

5億高中生死因不明！高大成曝義務幫忙「懷疑兇嫌不只一人」

彰化警變路怒浩克！控對方肇逃仍被記一大過　所長連座慘遭拔官

預拌車翻覆前畫面曝！無辜機車慘遭封印...司機疑這原因釀禍

超扯廂型車橫越凱道！無感違規零煞車遭撞翻　警全程目睹傻眼

小7歲姊弟戀爆第三者！醋男開轟痛扁情敵　搭小黃落跑還狂清槍

快訊／遭控「A一億美金」！蘇貞昌、陳時中告了　各求償1000萬

快訊／新莊「機車對撞小貨卡」！29歲騎士噴飛命危　拖鞋卡車頭上

5億高中生墜亡！配偶庭訊5小時請回　被問「真的愛他嗎」反應曝光

動手前還亂尿尿！台中2男「為愛狂揍」金髮妹曖昧對象　開1槍落跑

農曆4月運勢大洗牌！屬龍投資機運多、「這生肖」桃花排排站

中國禁美光產品　陸行之：影響層面要觀察這5大重點

2024大選可望適用！北市競選看板限縮　只能在「集中佈告欄」掛廣告

台船等3檔淨值低於票面　交易所宣布明起暫停融資融券

新莊小貨卡左轉猛撞「雙載機車」！騎士搶救1hr不治…現場滿地碎片

5億高中生死因不明！高大成曝義務幫忙「懷疑兇嫌不只一人」

「你倆出代誌全黨撩落去」　蔡宗豪反諷周、李2人在說他們自己

汪擠中間破壞浪漫「越線就低吼」　媽笑：最佳避孕方式

彰化警變路怒浩克！控對方肇逃仍被記一大過　所長連座慘遭拔官

預拌車翻覆前畫面曝！無辜機車慘遭封印...司機疑這原因釀禍

狗狗亂入田徑比賽！短腿全力衝刺　終點線前「反超奪冠」觀眾嗨爆

社會熱門新聞

即／美容教母打玻尿酸亡　診所2密醫判賠371萬

超商浩克若請厲害律師　退休警：你就更難談了！

頭下腳上掛山壁！飛龍瀑布罹難女回家了

板橋電箱爆炸2853戶秒停電　肇事者是牠

還原飛龍瀑布奪命溯溪！隊伍前段4人被沖走

即／5億高中生墜亡！配偶父子現身　6刑警陪同出庭

5億高中生配偶結束庭訊　被問「真的愛他嗎」反應曝

狂抽超商浩克12下！員警遭懲處掀議…警政署說話了

鸚鵡電桿炸出火花　台電2原因不求償

警連抽「超商浩克」12下遭記過　署長臉書遭灌爆

即／結束5小時庭訊！地政士父子隔離偵訊　檢曝原因

呂秋遠批中壢警暴徒　影片拍攝者還原真相

前輔導長：可車震不野戰！　預告將與男友大膽演出

5億高中生墜亡　鄰居夢到被蛇追「斷三截」！拜請土地公

更多熱門

相關新聞

衛福部跟進提告吳子嘉？王必勝：討論中

衛福部跟進提告吳子嘉？王必勝：討論中

《美麗島電子報》董事長吳子嘉在節目指控前衛福部長陳時中靠疫苗「A一億美金（指貪污1億美金）」，陳時中與前行政院長蘇貞昌今（22）日下午將委任律師提出刑事誹謗告訴及民事求償1千萬。衛福部次長王必勝表示，吳子嘉先生並非首次疫苗採購進行造謠、污衊，衛福部已討論採取法律措施，會研議由哪個單位提出告訴。

台中2男為金髮妹開槍　動手前還亂尿尿

台中2男為金髮妹開槍　動手前還亂尿尿

即／結束5小時庭訊！地政士父子隔離偵訊　檢曝原因

即／結束5小時庭訊！地政士父子隔離偵訊　檢曝原因

還原飛龍瀑布奪命溯溪！隊伍前段4人被沖走

還原飛龍瀑布奪命溯溪！隊伍前段4人被沖走

即／北市預拌車翻覆！銀行前鋪滿水泥　機車慘遭封印

即／北市預拌車翻覆！銀行前鋪滿水泥　機車慘遭封印

關鍵字：

蘇貞昌陳時中吳子嘉一億影音

讀者迴響

熱門新聞

賀軍翔爆喇舌酒店妹3次！　動手揍張勛傑還嗆聲

瑪娃凌晨轉中颱上看強颱　今晚全台變天

蕭煌奇「背對台下唱歌」地獄畫面瘋傳！本人發聲了

即／美容教母打玻尿酸亡　診所2密醫判賠371萬

超商浩克若請厲害律師　退休警：你就更難談了！

傳求婚被拒崩潰鬧超商！　浩克女友回應了

白蟻是蟑螂親戚！專家教4招防蟲：先關掉這顏色燈

暈船仔是你？「6星座」曖昧就暈爆

夜宿海生館只有一片黑　遊客超錯愕

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒臭臉」轉身走人！

闖民宿「裸身打飛機」！女驚醒崩潰：離臉不到5cm

頭下腳上掛山壁！飛龍瀑布罹難女回家了

超級限定款「大王具足蟲」拉麵

「改款新TOYOTA Corolla」登場

快訊／大樂透1億中獎人出現！50歲傳產主管挺過鬼門關　豪捐7單位近4千萬

更多

最夯影音

更多
揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控
高大成驗屍「5億高中生」！　母見遺體哭吼：小孩還給我

高大成驗屍「5億高中生」！　母見遺體哭吼：小孩還給我

菲律賓刺激360度盪鞦韆　大幅度擺動女生瘋狂慘叫

菲律賓刺激360度盪鞦韆　大幅度擺動女生瘋狂慘叫

超商浩克5萬交保後悔道歉　中壢警分局長也受處分

超商浩克5萬交保後悔道歉　中壢警分局長也受處分

5億高中生陳屍地草皮枯黃　高大成嗅聞：要驗毒物反應

5億高中生陳屍地草皮枯黃　高大成嗅聞：要驗毒物反應

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面