快訊／結束5小時庭訊！地政士父子隔離偵訊　檢曝原因

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

台中身家5億賴姓高中生墜樓連日引起社會討論，賴母指控同婚夏姓配偶謀財害命，檢警為此大動作展開調查，今（22）日上午10時也首度召開偵查庭，傳喚夏男父子到庭說明。全案歷經5小時庭訊後，檢方將兩人請回，不過夏男步出地檢署，仍是不發一語，而是由律師代為回應，「謝謝大家關心」。

▲5億高中生案，夏男父子結束5小時庭訊。（圖／記者白珈陽攝）

痛失愛子的賴母控訴兒子遭到同婚夏姓配偶謀財害命，檢警為此大動作展開調查，5日就已傳喚夏男偵訊，今（22）日上午10時首度在地檢署召開偵查庭，夏男父子（下圖，記者許權毅攝）也現身出庭，現場出動6名刑警陪同。夏男面對大批記者詢問，他全程不發一語，面無表情步入地檢署開庭。

全案歷經5小時的偵訊，檢方訊後將夏姓父子兩人請回。據了解，開庭時，檢方將夏姓父子兩人分開庭訊，檢方對此說明，表示目前就是針對這陣子的疑點，以及被害人家屬的一些說詞來釐清，而夏父是以證人身分傳喚到庭，至於隔離偵訊，是依照案情需求來考量。

此外，夏男步出地檢署時，依舊不發一語，面對記者詢問，仍是不肯開口說話，而是由律師代為回應，「謝謝大家關心，我們今天就是協助檢察官釐清事實跟誤解，而因為偵查不公開，所以不便說明」。