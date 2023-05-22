飛龍七連瀑第3段遇死劫！隊伍前段4人被沖走…女急打岩釘陳屍峭壁

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

屏東縣霧台鄉飛龍瀑布20日下午傳出山洪暴發意外，一行10人溯溪團中5人當場被暴漲的溪水沖走，釀成2死3失蹤慘劇。昨(21日)警消出動直升機救援，率先將困在峭壁的5名生還者吊掛救出，昨深夜其中4人到案向警方說明，表示當天上午天氣晴朗，午後山區下起小雨，溪水突然暴漲，走在隊伍最前面的4人反應不及當場被沖走，而第5位彭女則是緊急以岩釘將自己釘在峭壁上，以防遭洪流沖走，但仍因溪水滅頂，未能逃過一劫。

▲走在隊伍第5位的彭女當時正要降溪，見洪水來襲緊急以岩釘將自己固定在峭壁上，但仍未能躲過一劫。（圖／記者陳崑福翻攝）

據了解，這支10人的溯溪隊伍成員各個都是戶外活動的高手，其中包含山難救助協會中區搜救委員會教官、攀岩館教練、台大登山社成員等等，對於溯溪具備一定程度的經驗、知識。

▲搜救隊於下游百米深潭處尋獲一名男性死者。（圖／記者陳崑福翻攝）

4名生還者昨赴警局說明，表示10人間彼此都熟識，這起溯溪團是自行相約，並沒有人擔任領隊，出發當天的上午天氣晴朗，還出太陽，是中午過後山區才飄起小雨，這時隊伍已經走到七連瀑的第三段，在隊伍後方的成員發現水流開始變得湍急，且水深越來越深，但這時已經來不及。

據了解，當時隊伍中分成前後段，溪水突然暴漲後，走在最前段、已經降溪的4名成員反應不及，當場被洪流沖走，而第5位彭女當時正準備要降溪下切，見到洪水來襲後，臨機應變以岩釘將自己的身體固定在峭壁上，雖然沒被強勁水流沖走，但因洪水水位過高，彭女仍遭滅頂，最終陳屍在峭壁上。

在山洪暴發後，隊伍後段的5名成員受困峭壁待援。警消獲報後立即組成搜救隊伍，並於昨出動直升機展開吊掛作業，順利將5人救出。5名生還者中有1人身體不適，因此昨夜僅4人先行到案說明，目前這起山難事件已確認2人死亡，尚有3人仍下落不明，警消正持續搜救中。

▼溯溪隊伍在七連瀑第三段遭遇洪水。（圖／記者陳崑福翻攝）