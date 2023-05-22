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社會 社會焦點 保障人權

動手前還亂尿尿！台中2男「為愛狂揍」金髮妹曖昧對象　開1槍落跑

記者許權毅／台中報導

台中市潭子區22日11時40時許發生鬥毆案，蔡男跟林女為網友，疑似因為發生曖昧，林女的現任男友張男吃醋，竟夥同友人郭男、林女帶著改造槍枝跑到某宮廟談判。3人在宮廟裡鬥毆，張突然拿出手槍擊發，隨後搭乘計程車落跑。警方在北區某住處找到張嫌等人，發現張正準備藏槍，立刻將3人逮捕帶回。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼ 台中一名張男不滿女友林女跟蔡男搞曖昧，夥同朋友郭男毆打蔡，還開槍警告。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

據悉，30歲林女跟30歲蔡男透過網路聊天，被林的男友23歲張男發現，張男要林女把蔡男約到宮廟談判。監視器畫面拍下，張男頭戴鴨舌帽，身上藏著一把槍枝，另名友人郭男一下車還跑到圍牆邊尿尿，隨後走進得天宮，3人就在金爐旁的空地互相毆打。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼張等3人開槍後搭乘計程車逃逸，被警方在北區某大樓逮捕。（圖／記者許權毅攝、民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

雙方扭打成一團，突然張男從身上掏出改造手槍，並且對空地處開槍示警，隨後跳上計程車離開。在計程車上還不斷拉槍機、談論事發經過，要求運將開往北區一處公寓大樓。

警方獲報後趕抵嫌犯藏匿大樓，發現主嫌張男將槍枝放在一個紙袋內，疑似想將槍枝藏起來，現場員警馬上將張壓制，順利將3人逮捕。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

全案在2小時內即帶回涉案人等，並於現場起獲一把改造手槍、七顆子彈、一枚彈頭，將依傷害罪及槍砲彈藥刀械管制條例送請台中地檢署偵辦。

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