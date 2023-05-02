桃竹苗分署助婦女重返職場　「職訓＋市集+親子同樂」5／6登場

▲桃竹苗分署舉辦「2023媽媽我挺你攜手向前行」活動，助婦女重返職場。（資料照／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為協助婦女朋友即時掌握政府資源，順利重返職埸，勞動力發展署桃竹苗分署將於本週六(6日) 10點至下午3點在桃竹苗分署(楊梅區秀才路851號)舉辦「2023媽媽我挺你攜手向前行」活動，現場集結，好吃好玩好康的職涯諮詢、技能體驗、多元、創鳳市集及政府宣導資源等超過40個攤位，歡迎民眾參加，提前歡慶母親節。

桃竹苗分署長林淑媛表示，許多婦女因為育兒或照顧家庭等因素而暫離職場，此次活動除了能夠幫助她們更加貼近政府的就業資源外，也能夠展現桃竹苗轄區職訓與就服的豐碩成果，並為有意重返職場的婦女朋友提供就業準備協助。

「媽媽我挺你攜手向前行」活動將展示許多特色婦女就業及創業成果攤位，包括美食、飲品、烘焙點心、農特產品和文創設計等。現場將提供試吃試喝及優惠活動，讓參加的民眾盡情體驗！此外，為讓媽媽們好好放鬆一下，還免費提供保健推拿、時尚美甲、快速剪髮和香氛藝術等職訓技能體驗攤位，讓婦女朋友在體驗的同時也能了解職訓課程的內容。

此外，為迎接母親節，現場還設置了親子同樂活動，包括愛的大頭貼、手作胸章、媽媽網美花牆打卡和闖關集點等，歡迎有興趣的民眾在5月6日前往分署參與活動！

除了豐富的職訓體驗及闖關活動外，當日還安排婦女魔術職場劇、小丑歡樂氣球秀、音樂舞蹈饗宴及就業名人講座等節目，名人講座更特別請到藝人簡沛恩擔任嘉賓，分享她的職涯生活，讓參與者從中得到啟發和鼓勵！當天，分署也將開放「智慧產線」訓練場，讓民眾透過導覽介紹，更深入地了解訓練內容，進而多加利用。

為鼓勵民眾踴躍參加「媽媽我挺你攜手向前行」活動，桃竹苗分署現場也提供早鳥名額限量560名，民眾只要在活動當天現場排隊，即可領取園遊券及摸彩券，搶先體驗好康。此外，當日只要在攤位消費滿300元即可獲得限量好禮，還有機會參加消費滿額摸彩活動，摸彩品相當豐富有：空氣清淨機、無線吸塵器、微波爐及氣炸鍋等獎項。