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年薪上看17個月！　桃竹苗分署「電梯裝修工程實務班」受理報名

▲桃竹苗分署「電梯裝修工程實務班」受理報名

▲電梯工程師班「控制電路」術科訓練。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

高齡化時代來臨，大樓或透天宅，電梯已成為重要的搭乘工具。隨著電梯數量日增，需要的維護技術人才也非常大量，為了協助電梯製造商培育人才，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署首度與台灣三大電梯製造銷售廠商之一的崇友實業及桃園子公司，合作開辦「電梯裝修工程實務產訓合作班」，不僅工作、收入穩定，年薪更有機會上看17個月！

桃竹苗分署表示，根據業界需求反映，電梯住宅是未來市場主力，同時透天厝市場加裝電梯需求量近年來有明顯增加的趨勢，另外機齡超過20年以上的電梯也邁入汰換期；可見，未來建築物設置及維修保養電梯的需求大，相關自動控制及電梯安裝、維修、保養等人才也勢必增加。

▲桃竹苗分署「電梯裝修工程實務班」受理報名

▲電梯工程師班安排企業實習。（圖／示意圖／桃竹苗分署提供）

加上建築物昇降設備設置及檢查管理辦法規定，電梯應交由專業合格廠商每月進行保養及年度安全檢查等，且執行維修保養等工作人員須具備升降梯裝修丙級技術士證照；市場需求穩定成長，加上具備專業，也讓電梯工程師工作不受大環境影響。

桃竹苗分署開辦的「電梯裝修工程實務」產訓合作班，訓練內容量身打造，以基本的電學、電機機械、電力系統概論及電梯概論等學科知識，並輔以工業配線、電子學及鋼索等術科實習，訓練時數規劃416小時，結訓前還會安排企業實習，讓學員熟悉未來的職場環境及工作內容，並輔導學員取得升降梯裝修丙級技術士及工業配線丙級技術士證照，訓後直接就業。

電梯維修保養沒有淡旺季之分，加上法規限制，市場需求穩定成長，電梯工程師可以說是保值又不會消失的職業之一。「電梯裝修工程實務班」報名至3/31止，訓練完全免費且不受限學歷、經驗，歡迎年滿15歲以上有興趣的失、待業民眾報名參訓。

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