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勞動部桃竹苗分署新年度推5大工作　助青年、中高齡失業族就業

▲勞動部勞力發展署桃竹苗分署長林淑媛（中）率分署主管推出五大重點工作，並祝福民眾求職大展鴻「兔」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲勞動部勞力發展署桃竹苗分署長林淑媛（中）率分署主管推出五大重點工作，並祝福民眾求職大展鴻「兔」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對農曆新年後產業開工與轉職熱潮，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署署長林淑媛今天宣布，將針對銀髮、中高齡失業者暨在職勞工、企業雇主、青年及弱勢族群等對象，推出包括「迎向銀世代，成立銀髮人才資源中心」等五大重點工作，以深化轄區各項就業及職業訓練服務，為民眾與企業共創雙贏。

這項活動今天上午11時許在位於中壢區南方莊園餐廳舉行，分署長林淑媛表示，今年正值兔年，分署計畫推出包括「迎向銀世代，成立銀髮人才資源中心」、「職訓量能UP，培訓產業人才」、「建立雇主服務平台，協助產業缺工」、「青年就業一條龍，服務整合不漏接」及「攜手民間團體，強化社會安全網」等5大重點工作。

林淑媛解釋，因應高齡化時代，桃竹苗區首座「銀髮人才資源中心」，將成立企業輔導團進廠服務，鼓勵企業僱用中高齡者，透過各項中高齡補助計畫與職訓課程，補助在職與屆退員工精進或再學習技能以續航職場；中心成立後將開發銀髮友善職缺，提升銀髮勞參與率，以落實中高齡者及高齡者就業促進法相關服務。

在職訓量能UP方面，分為增加職業訓練人數、優化機具設備及提升訓練師專業職能等三部分，針對失業暨在職勞工各項訓練，預計今年開辦336班次，訓練9585人次，較去年增加2,302人；後疫情時代，面對產業轉型及對人才的缺工需求，分署首創「企業人力服務平台」線上整合提供雇主所需要人力培育資源，並搭配舉辦座談會、產業論壇及人力資源發展業務交流會等實體方式多管齊下推廣各項資源，拓展並強化與轄區雇主的合作關係。

在在青年就業方面，以職涯探索、就業與訓練一條龍的整合服務模式，推動青年職涯發展服務，結合大專校院就業補助計畫並連結賈桃樂學習主題館6大分館，協助大專青年確立職涯方向，除原有6所分館，今年預計再與陽明交大、國立體大、玄奘、開南與仁德醫專等5所大專院校簽訂設立分館的MOU，協助青年增強就業力；強化社會安全網方面，分署主動攜手民間團體，增設10處駐點服務，以固定每周與每月方式，將服務觸角延伸就業中心外，方便近距離服務弱勢個案。

此外，針對精障者、在監受刑人、更生受保護人、身心障礙者、弱勢青少年及原住民等特定對象，也將透過各項計畫、職業訓練及就業促進工具及課程並結合民間單位，積極輔導特定對象順利就業。欲瞭解桃竹苗分署各項服務措施，可上官網查詢(https://thmr.wda.gov.tw/ ) 或撥電話（03）485-5368或免付費專線 0800-777888查詢。

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