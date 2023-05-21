雙載機車突竄出！曳引車剎不住釀2死　司機「非肇事主因」判10月

▲新北市貢寮區台2線上有曳引車撞上雙載機車，導致機車騎士和乘客送醫後不治身亡。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭玗潔／新北報導

新北市貢寮區台2線108公里處今年3月發生一起嚴重車禍，一輛營業貨運曳引車與一部機車發生碰撞，造成雙載機車男騎士、女乘客當場受重傷，送醫後不治身亡，2位死者家屬也對曾姓司機提出告訴。案經基隆地院審理，認為男騎士騎在支線道上，未禮讓幹道車先行，雖是車禍主因，但曾男行經路口時未減速慢行，也有過失，依犯過失致人於死罪，處10月徒刑，全案還可上訴。

這起事件發生在今年3月9日下午3時許，當時33歲曾姓男子駕駛營業貨運曳引車附掛營業半拖車，沿台2線由基隆往宜蘭方向行駛，行經三貂角燈塔產業道路（支線道）與台2線（幹線道）108.2公里處之無號誌交岔路口時，撞上1部由三貂角燈塔產業道路竄出的雙載機車。

因極大撞擊力，27歲鄭姓機車男騎士與26歲褚姓女後座乘客彈飛倒臥在路邊草地上及路邊護欄，機車零件散落一地，警消獲報派員趕抵現場，發現2人均已失去呼吸心跳，緊急將2人分別送往基隆長庚醫院及澳底保健站搶救。

經搶救鄭男已恢復意識，生命跡象穩定，但傷勢突然惡化，急救無效仍不幸宣告不治；褚女則因多重器官創傷致其創傷性休克，也不治身亡。2位死者親屬隨後對曾男提告，檢方調查後依過失致死罪起訴曾男。

案經新北市車輛行車事故鑑定覆議會鑑定後，顯示鄭姓騎士騎在支線道上，行經無號誌路口時，未先讓幹道車的曾男先行，為肇事主因；而曾男駕駛曳引車行經交岔路口時，未減速慢行，反而超過該路段限速時速60公里，貿然以65公里超速直行，為肇事次因。

法官認為，曾男駕車確有過失，且過失與鄭、褚兩人之死有相當因果關係，審酌曾男素行尚佳，犯後坦承犯行，但未和死者家屬達成和解等情，依犯過失致人於死罪，處10月徒刑，全案還可上訴。