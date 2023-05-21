快訊／龍洞攀岩場「40歲男」3米高墜落　消防員接力搬運送醫

記者郭世賢／新北報導

新北市貢寮區攀岩聖地「龍洞攀岩場」今（21日）下午傳出意外，一名40歲男子在攀爬過程中，不慎失足掉落3公尺高，導致腰錐跟骨盆疼痛，民眾見狀緊急通報119求救，消防人員在崎嶇陡峭的山壁上移動，小心翼翼將傷者搬運下來，所幸送醫治療後，沒有生命危險。

▲龍洞攀岩場40歲男子在進行攀爬途中，不慎掉落3米左右。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

21日下午4時28分，新北市消防局獲報在貢寮區龍洞攀岩場，有人掉落受傷，派遣出動金山中隊、雙溪、貢寮及瑞芳分隊，共14車26人前往救援，抵達現場發現傷者為40歲男子，在進行攀爬途中，不慎掉下3米左右，導致腰錐跟骨盆疼痛，消防人員固定包紮後，將傷者搬運下來，由救護車送往基隆長庚醫院救治。

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田表示，攀岩是一項充滿挑戰性的運動，同時也具有較高的危險度，如果未能正確地掌握技巧與安全知識，這種活動就很容易導致傷亡事故發生。因此在攀岩前必須熟悉自己的身體狀況和能力， 確保自己有正確的技術水平及對應的運動設備，同時也需要了解攀爬路線、所需時間等其他相關信息。

羅億田說，如果不幸發生意外情況，應立即撥打119或110報案，提供正確的人事時地物等情資，才能讓救援能輛迅速到位。另特別提醒，今明兩日因午後有局部短暂陣雨或雷雨，應避免前往山區及水域活動，若進行戶外活動應注意安全並隨時注意氣象及降雨資訊。