　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／龍洞攀岩場「40歲男」3米高墜落　消防員接力搬運送醫

記者郭世賢／新北報導

新北市貢寮區攀岩聖地「龍洞攀岩場」今（21日）下午傳出意外，一名40歲男子在攀爬過程中，不慎失足掉落3公尺高，導致腰錐跟骨盆疼痛，民眾見狀緊急通報119求救，消防人員在崎嶇陡峭的山壁上移動，小心翼翼將傷者搬運下來，所幸送醫治療後，沒有生命危險。

▲龍洞攀岩場「40歲男」3米高墜落。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲龍洞攀岩場40歲男子在進行攀爬途中，不慎掉落3米左右。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

21日下午4時28分，新北市消防局獲報在貢寮區龍洞攀岩場，有人掉落受傷，派遣出動金山中隊、雙溪、貢寮及瑞芳分隊，共14車26人前往救援，抵達現場發現傷者為40歲男子，在進行攀爬途中，不慎掉下3米左右，導致腰錐跟骨盆疼痛，消防人員固定包紮後，將傷者搬運下來，由救護車送往基隆長庚醫院救治。

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田表示，攀岩是一項充滿挑戰性的運動，同時也具有較高的危險度，如果未能正確地掌握技巧與安全知識，這種活動就很容易導致傷亡事故發生。因此在攀岩前必須熟悉自己的身體狀況和能力， 確保自己有正確的技術水平及對應的運動設備，同時也需要了解攀爬路線、所需時間等其他相關信息。

羅億田說，如果不幸發生意外情況，應立即撥打119或110報案，提供正確的人事時地物等情資，才能讓救援能輛迅速到位。另特別提醒，今明兩日因午後有局部短暂陣雨或雷雨，應避免前往山區及水域活動，若進行戶外活動應注意安全並隨時注意氣象及降雨資訊。

▲龍洞攀岩場「40歲男」3米高墜落。（圖／記者郭世賢翻攝）

【更多新聞】

►廢棄魚塭偷養綠蠵龜「全身青苔」　工廠負責人最重罰百萬

►總統褒揚令表揚朱銘　美術館推進文化部「臺灣品牌團隊」成遺願

►全面提升監視系統、夜間感應照明　謝國樑盼落實友善安全環境

►基隆女生日買蛋糕「被打到滿臉血」　搭訕男抓到了！

►基隆推滷肉飯大胃王比賽　副市長邱佩琳：打造城市美食文化

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
不愛喝水！26歲女「突痛到發抖」掛急診　醫輕輕一敲：發作了
超商浩克遭警棍痛毆噴血！　退休警給學弟3建議
電箱爆炸2853戶停電　「肇事者喪命」主人哀傷捧屍
快訊／會考英語考題竟與「參考題本重覆」　心測中心：該題送分
鋒面強襲倒數！一圖看劇烈降雨熱區　瑪娃颱風「明上午轉中颱」
快訊／侯友宜道歉了！　認一時情急用詞不夠周全
網紅浩克被鬧版「為什麼大鬧超商」！　起底是周杰倫御用健身教練

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／龍洞攀岩場「40歲男」3米高墜落　消防員接力搬運送醫

超商浩克遭警棍痛毆噴血！退休警給學弟3建議：找個好一點的律師

「棒打浩克」員警遭法辦　同僚叫屈：有本事才能在中壢分局待5年

板橋電箱爆炸噴火花！2853戶停電…「肇事者」喪命主人哀傷捧屍

20萬債務談判破局...他當街遭圍毆！警鎖定車牌逮5惡煞

獨／地政父子合照曝！兒捲5億高中生命案交保...他秒退相關群組

搜救暫停！飛龍瀑布溯溪團釀2死　明早繼續尋找失聯3人

廢棄魚塭偷養綠蠵龜「全身青苔」　工廠負責人最重罰百萬

5億高中生墜樓亡疑點多　「配偶父親」地政士53字聲明曝光

飛龍瀑布獲救5人「山壁打釘」保命　互相打氣度過難熬一夜

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

5億高中男證婚人還原現場　嬤目睹公媳亂倫母丟國籍

水泥工月薪8萬遭酸民攻擊　他指50公斤麻袋：你來搬看看

李翊君演唱會「台下坐大咖巨星」　驚喜獻唱JJ《曹操》：什麼歌我都會XD

超商浩克攻擊警方（原始畫面）

（無標）桃園浩克被警方毆打12下

「真人浩克」怒吼大鬧超商　狠砸物品還毆2警被壓制！

「挖呀挖」改編看尪手機版　跟妹聊天、偷嗆妻被抓包

動力火車顏志琳翻唱NewJeans《Ditto》　韓文也通..網友聽跪：歌手天花板

快訊／龍洞攀岩場「40歲男」3米高墜落　消防員接力搬運送醫

超商浩克遭警棍痛毆噴血！退休警給學弟3建議：找個好一點的律師

「棒打浩克」員警遭法辦　同僚叫屈：有本事才能在中壢分局待5年

板橋電箱爆炸噴火花！2853戶停電…「肇事者」喪命主人哀傷捧屍

20萬債務談判破局...他當街遭圍毆！警鎖定車牌逮5惡煞

獨／地政父子合照曝！兒捲5億高中生命案交保...他秒退相關群組

搜救暫停！飛龍瀑布溯溪團釀2死　明早繼續尋找失聯3人

廢棄魚塭偷養綠蠵龜「全身青苔」　工廠負責人最重罰百萬

5億高中生墜樓亡疑點多　「配偶父親」地政士53字聲明曝光

飛龍瀑布獲救5人「山壁打釘」保命　互相打氣度過難熬一夜

尿尿完「1分鐘」泡泡沒散小心！　泌尿醫：恐2成分過量了

半夜嘴饞不用怕　6種「低卡宵夜」Hold住身材囤起來

賴清德彰化造勢拋3國政願景　首要工作「照顧弱勢」

Nu Bra曬窗外「睡一晚不見了」！她慌爆求救　男友回1句笑翻千人

曼尼高7記三分轟垮夢想家！國王首輪聽牌

李寶英出道21終於開設IG！　池晟寵妻放閃留言「怎這麼漂亮？」

體驗貓空纜車喝台灣茶　霍爾：多呼吸新鮮空氣

賴清德勸告侯友宜：國民黨沒有民主自由DNA　先了解民主運動歷史

快訊／龍洞攀岩場「40歲男」3米高墜落　消防員接力搬運送醫

陳傑憲花蓮開轟　鋼龍中斷連7場優質先發、林子崴也最短局數

社會熱門新聞

即／警打超商浩克　遭記過2次

呂秋遠批中壢警暴徒　影片拍攝者還原真相

「超商浩克」遭打滿臉血　爆執法過當

超商浩克道歉了！上銬狂喊對不起

警連抽「超商浩克」12下遭記過　署長臉書遭灌爆

快訊／「超商浩克」5萬交保！

高中生結婚2小時墜亡！丈夫說話了

5億高中生陳屍地草皮枯了　高大成：要驗毒物反應

即／屏東飛龍瀑布山難　傳5人溺斃

超商浩克事件「他最奴」　律師：會紅到國外吧

高大成出手！要替「5億高中生」驗屍

5億高中男同婚可能無效　結婚證人還原現場

飛龍瀑布山難傳5亡5受困！　最新搜救進度曝

「真人浩克」傷警！金牌健美選手

更多熱門

相關新聞

廢棄魚塭偷養綠蠵龜　工廠負責人下場慘了

廢棄魚塭偷養綠蠵龜　工廠負責人下場慘了

新北市政府動保處5月18日接獲海保署通報，貢寮區民眾私自飼養海龜，動保處19日召集保七刑大、中華鯨豚協會前往查緝，查扣保育類綠蠵龜一隻，後續將由保七總隊依據《野生動物保育法》將行為人移送法辦，最高可罰新臺幣100萬元。

曳引車撞機車2死！司機非肇事主因判刑10月

曳引車撞機車2死！司機非肇事主因判刑10月

趁女友熟睡「走後門」挨告！他噴140萬和解

趁女友熟睡「走後門」挨告！他噴140萬和解

五股中興路、新五路口塞車　新北市府科技執法解套

五股中興路、新五路口塞車　新北市府科技執法解套

男爬關渡橋拱柱　警消上雲梯車勸說

男爬關渡橋拱柱　警消上雲梯車勸說

關鍵字：

新北龍洞攀岩場

讀者迴響

熱門新聞

疑求婚被拒鬧超商！浩克女友認「已經放生了」

即／警打超商浩克　遭記過2次

呂秋遠批中壢警暴徒　影片拍攝者還原真相

「超商浩克」遭打滿臉血　爆執法過當

傳求婚被拒崩潰鬧超商！　浩克女友回應了

李翊君瞄到「台下坐超級巨星」嚇傻：有史以來最大牌

桃園「這所大學」學生沒畢業就被業界搶光！

浩克鬧超商「主因疑似情傷」！求婚3年女友被拒

超商浩克道歉了！上銬狂喊對不起

警棍連抽12下執法過當！他「逆風提2點」搖頭

警連抽「超商浩克」12下遭記過　署長臉書遭灌爆

網紅直播PK「狂灌白酒」　隔天住處身亡

賀軍翔遭爆「和酒店妹舌吻」　葛斯齊握錄音鐵證…經紀人說話了

快訊／「超商浩克」5萬交保！

台灣選手披五星旗　體育署回應了

更多

最夯影音

更多
揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控
超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

5億高中男證婚人還原現場　嬤目睹公媳亂倫母丟國籍

5億高中男證婚人還原現場　嬤目睹公媳亂倫母丟國籍

水泥工月薪8萬遭酸民攻擊　他指50公斤麻袋：你來搬看看

水泥工月薪8萬遭酸民攻擊　他指50公斤麻袋：你來搬看看

李翊君演唱會「台下坐大咖巨星」　驚喜獻唱JJ《曹操》：什麼歌我都會XD

李翊君演唱會「台下坐大咖巨星」　驚喜獻唱JJ《曹操》：什麼歌我都會XD

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面