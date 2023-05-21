　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

居民受不了！　奧地利「世界最美小鎮」架木板擋遊客

▲▼有「世界上最美小鎮」之稱的奧地利哈修達特（Hallstatt）。（圖／CFP）

▲有「世界上最美小鎮」之稱的奧地利哈修達特（Hallstatt）。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

奧地利哈修達特（Hallstatt）有「世界上最美小鎮」之稱，又被視作迪士尼動畫《冰雪奇緣》的取景地，讓這座原本僅有750人的靜謐小鎮，變成每天湧入萬名遊客的全球觀光勝地，當地居民不堪其擾，鎮長決定在熱門自拍地架上木板，希望遊客能識趣遠離。

根據《紐約郵報》報導，哈修達特1997年被聯合國教科文組織名列世界文化遺產之列，也被許多人認為是《冰雪奇緣》裡艾倫戴爾王國的取景地。鎮長舒茲（Alexander Scheutz）表示，這個只有750位居民的小鎮，每天都有多達近萬名遊客湧入，他們聚集在哈爾施塔特湖畔拍照，讓居民不勝其擾。

住在熱門拍照景點的旁的居民齊默爾曼（Andrea Zimmerman）表示，周圍擁擠的人群和噪音、無法任意開窗活動等，已經嚴重影響她和丈夫的身心健康，「我真的很擔心我丈夫，她不得不再次去看醫生，他的心臟有問題，我的胃炎又發作了，從心理上來說，我們的狀況非常糟糕。」

▲▼有「世界上最美小鎮」之稱的奧地利哈修達特（Hallstatt）。（圖／CFP）

▲當地居民掛上保持安靜的布條。（圖／CFP）

為了保護當地，舒茲日前直接在熱門拍照點上架起木板，希望能藉此破壞風景，避免遊客聚集；不過這引發當地居民和網友不滿，所以這塊木板已經被取下，被一塊寫著「我們住在這裡」的橫幅取代。

事實上，為了避免過多遊客湧入，哈修塔特正式在2020年頒布遊客管制禁令，必須購買配額門票才能進入，每年入城巴士數量限制為1萬3000輛，且停留低於2.5小時的旅客也不能進入。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
浩克「暴打警察」　網：在美國早就槍斃！美國警察說話了
快訊／讓網紅進駕駛艙！民航局擬對張國煒罰6萬　星宇記警告
飛龍瀑布獲救5人「山壁打釘」保命
快訊／5億高中生墜樓亡　「配偶父親」聲明曝光
快訊／浩克女友「黑底白字限動」發聲了！
4個月詐騙財損21億「台灣與詐共存」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

酒後失控！　妻子睡夢中被醉尪「拿竹棍」活活打死

炸藥製造商「27噸硝酸銨」運送途中消失！　加州官員急調查

父身世不明！兒好奇比對DNA資料庫　老爸竟是「55年前越獄殺人犯」

G7峰會閉幕　日本首相岸田文雄支持率升至45%

居民受不了！　奧地利「世界最美小鎮」架木板擋遊客

婚前最後一次壞壞！70%美國人在單身派對出軌　找人上床激戰

母子雙雙陳屍家中！　6月孕媽「槍殺2歲兒」後輕生

澤倫斯基首度會晤尹錫悅　南韓同意提供烏克蘭「除雷設備」

薩爾瓦多足球賽爆推擠踩踏「增至12死」　驚悚畫面曝！

快訊／澤倫斯基驚爆巴赫姆特失守　自家發言人火速澄清

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

5億高中男證婚人還原現場　嬤目睹公媳亂倫母丟國籍

水泥工月薪8萬遭酸民攻擊　他指50公斤麻袋：你來搬看看

李翊君演唱會「台下坐大咖巨星」　驚喜獻唱JJ《曹操》：什麼歌我都會XD

超商浩克攻擊警方（原始畫面）

（無標）桃園浩克被警方毆打12下

「真人浩克」怒吼大鬧超商　狠砸物品還毆2警被壓制！

「挖呀挖」改編看尪手機版　跟妹聊天、偷嗆妻被抓包

動力火車顏志琳翻唱NewJeans《Ditto》　韓文也通..網友聽跪：歌手天花板

酒後失控！　妻子睡夢中被醉尪「拿竹棍」活活打死

炸藥製造商「27噸硝酸銨」運送途中消失！　加州官員急調查

父身世不明！兒好奇比對DNA資料庫　老爸竟是「55年前越獄殺人犯」

G7峰會閉幕　日本首相岸田文雄支持率升至45%

居民受不了！　奧地利「世界最美小鎮」架木板擋遊客

婚前最後一次壞壞！70%美國人在單身派對出軌　找人上床激戰

母子雙雙陳屍家中！　6月孕媽「槍殺2歲兒」後輕生

澤倫斯基首度會晤尹錫悅　南韓同意提供烏克蘭「除雷設備」

薩爾瓦多足球賽爆推擠踩踏「增至12死」　驚悚畫面曝！

快訊／澤倫斯基驚爆巴赫姆特失守　自家發言人火速澄清

國中會考想拿A++可錯幾題？　補教老師這麼說

獨／地政父子合照曝！兒捲5億高中生命案交保...他秒退相關群組

世界最大！兩岸見證3200年茶樹王　第4屆雲台茶文化交流圓滿落幕

搜救暫停！飛龍瀑布溯溪團釀2死　明早繼續尋找失聯3人

男性DIY該用哪隻手？許藍方給解答　警告：2習慣恐致射精障礙

浩克「暴打警察」炸全民怒火：在美國早就槍斃！　美國警察說話了

酒後失控！　妻子睡夢中被醉尪「拿竹棍」活活打死

朱俊祥回歸首戰飆速150　手肘「骨刺」先共存

炸藥製造商「27噸硝酸銨」運送途中消失！　加州官員急調查

直擊／《英雄聯盟》MSI派對開鬧！《大嘻哈》歌手開場　LPL內戰倒數

國際熱門新聞

寶寶天生沒雙臂　媽拒墮胎決心生下來

奪命眼藥水釀4死　害14人直接失明

9歲女童遭綁失蹤　他看Netflix意外找到人

即／澤倫斯基在G7疑認「巴赫姆特失守」

老闆「射進果汁」給員工喝　男刺殺復仇

高富帥帶正妹回家　一杯下肚被洗劫1800萬

男下體套9工業鋼環　睡醒險截肢結局好慘

18歲女孩把打工餐廳買下來　從工讀生變老闆

真實版SOD！日25歲女消防員「深夜激戰」男同事

不只烏克蘭！瓦格納在這國「屠殺500人」

居民受不了！　最美小鎮「架木板」擋遊客

台女涉竊日本阿嬤現金卡　11萬元瞬間領走

仙女出浴洗澡？還劍湖驚見「裸體少女」搖晃

南韓淪陸生「洗學歷」天堂　找人代理聽課

更多熱門

相關新聞

奧地利商務代表歐賀曼訪東

奧地利商務代表歐賀曼訪東

奧地利商務代表辦事處商務代表歐賀曼（Hermann Ortner）12日拜會台東縣政府，台東縣長饒慶鈴率團隊包含國際發展及計畫處、農業處、財政及經濟發展處及台東縣環保局與歐代表座談，雙方就國際交流、有機農業、再生能源、垃圾處理及資源回收等議題進行討論。

奧地利宣布公務手機禁用TikTok

奧地利宣布公務手機禁用TikTok

蜜月遊奧捷選擇最好住宿享儀式感

蜜月遊奧捷選擇最好住宿享儀式感

奧地利、瑞士雪崩頻傳　至少5人喪生

奧地利、瑞士雪崩頻傳　至少5人喪生

奧地利滑雪勝地雪崩約10人被埋 搜救進行中

奧地利滑雪勝地雪崩約10人被埋 搜救進行中

關鍵字：

奧地利Hallstatt

讀者迴響

熱門新聞

疑求婚被拒鬧超商！浩克女友認「已經放生了」

即／警打超商浩克　遭記過2次

呂秋遠批中壢警暴徒　影片拍攝者還原真相

「超商浩克」遭打滿臉血　爆執法過當

李翊君瞄到「台下坐超級巨星」嚇傻：有史以來最大牌

桃園「這所大學」學生沒畢業就被業界搶光！

超商浩克道歉了！上銬狂喊對不起

浩克鬧超商「主因疑似情傷」！求婚3年女友被拒

警連抽「超商浩克」12下遭記過　署長臉書遭灌爆

警棍連抽12下執法過當！他「逆風提2點」搖頭

快訊／「超商浩克」5萬交保！

網紅直播PK「狂灌白酒」　隔天住處身亡

台灣選手披五星旗　體育署回應了

高中生結婚2小時墜亡！丈夫說話了

台灣跆拳道選手奪銅　舉五星旗領獎

更多

最夯影音

更多
揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控
超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

5億高中男證婚人還原現場　嬤目睹公媳亂倫母丟國籍

5億高中男證婚人還原現場　嬤目睹公媳亂倫母丟國籍

水泥工月薪8萬遭酸民攻擊　他指50公斤麻袋：你來搬看看

水泥工月薪8萬遭酸民攻擊　他指50公斤麻袋：你來搬看看

李翊君演唱會「台下坐大咖巨星」　驚喜獻唱JJ《曹操》：什麼歌我都會XD

李翊君演唱會「台下坐大咖巨星」　驚喜獻唱JJ《曹操》：什麼歌我都會XD

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面