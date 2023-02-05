奧地利、瑞士雪崩頻傳！滑雪客「偏離指定路線」　至少5人喪生

▲奧地利、瑞士雪崩意外頻傳。（圖／CFP）



文／中央社

近日奧地利與瑞士發生的雪崩已造成5人死亡，促使官方今天出面警告積雪不穩定所構成的風險，敦促滑雪愛好者謹慎行事。

法新社報導，5名罹難者中，有3人是在奧地利阿爾卑斯山地區滑雪時遇害。

警方發言人表示，有一名冬季運動愛好者在阿爾卑斯山麓小村卡登巴赫（Kaltenbach）的雪崩中喪生，不過並未提供更多細節。

奧地利新聞通訊社（APA）報導則指出這名罹難者是一名17歲的紐西蘭人，當時人並未在滑道內滑雪。

An avalanche broke out from the top of the Zwieselalm in the #Dachstein West / #Gosau ski resort after 10 a.m. Helicopters and dozens of rescuers are on the scene. #avalanche #austria pic.twitter.com/ZI9vCQQ256 — Adam Koudela (@adamkoudela) February 3, 2023

而昨天，一名32歲華人男性在奧地利瑟爾登（Soelden）度假勝地的雪崩中喪生，據說當時也是偏離滑雪指定路線。

第3名罹難者則是50多歲的男子，他昨天失蹤後，今天被發現陳屍奧地利與德國邊境的卡瓦爾瑟（Kleinwalsertal）山谷。

而在瑞士方面，東南部的格勞賓登邦（Graubuenden）警方說，今天早上有2名偏離滑道的滑雪客在雪崩中喪生，死者分別是56歲婦女與52歲男子。

警方在聲明中說，同團的第3名成員也被捲入雪中，但毫髮無傷的脫離險境。

過去兩天，大雪與強風推升了雪崩的風險，奧地利官員已向滑雪愛好者示警，要他們務必謹慎行事。

有關當局表示，儘管警報級別目前已來到最高5級的第4級，許多遊客仍冒險離開標記範圍的滑雪道。

2月正值奧地利學校放假期間，當地度假勝地湧現人潮，一反這個滑雪季初期期間，中低高度山坡無雪可滑的窘境。

近年來，奧地利這個備受滑雪客歡迎的冬季旅遊去處，每年約有20人因雪崩喪生。