「處女要參加舞會」A罩杯必修國防　台大經濟系學會選舉政見惹眾怒

▲台大經濟系學會選舉政見爆發歧視言論。（圖／記者許敏溶攝）

記者楊惠琪／台北報導

台大經濟系系學會近日舉行112學年度正副會長選舉，臉書粉專昨公布4組候選人選舉公報，但其中一組陳姓和謝姓搭檔的候選人，提出充滿歧視性政見，包括「LGBTQ與狗不得在會中辦打傳說對決」、「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「ㄐㄐ10公分以下要上家政課」、「大四畢業母胎單身進行結紮手術」、「舞會處男禁止報名，處女強制參加」等，引發網友砲轟。台大校方表示，目前對此暫無回應。該組候選人則公開道歉，將停止競選活動。

台大經濟學系學生會昨公布候選人選舉公報，陳姓和謝姓搭檔的候選人提出政見包括「LGBTQ與狗不得在會中辦打傳說對決」、「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「女生微積分強制穿高中制服上課」、「ㄐㄐ10公分以下要上家政課」、「大四畢業母胎單身進行結紮手術」、「舞會處男禁止報名，處女強制參加」、「加設刷卡權限，BMI 20以上禁止搭乘電梯」、「原住民、僑生、體育生入學名額減少」、「禁止系上同學與職業軍人交往」等16項，台大經濟系選舉委員會對此發表聲明指出，政見內容含有極其不當之內容，請斟酌閱讀，並強調此政見不代表台大經濟系言論。

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此政見火速在網路掀起熱議，網友紛紛湧入臉書砲轟，「以為這是D卡上哪個死屁孩貼的文章」、「有夠丟臉無聊當有趣」、「猴子進了台大還是猴子，把噴屎當作有趣，台大還當它們是寶呢」、「這就是第一學府經濟系的水準嗎？」、「自毀前程也是第一次看到」。





▲台大經濟系學會選舉政見惹議。（圖／翻攝自Facebook／台大經濟系學會）

兩位候選人今天稍早公開道歉，表示對各族群以及社會大眾表達最深的歉意，強調對特定族群並無惡意，也沒有任何私人仇恨。只是由於不成熟的行為以及玩笑話尺度拿捏的不恰當，讓偏激言論出現在選舉公報上，造成不該有的傷害。表示將停止選舉相關的一切活動並對自己的言行負責，也會記取教訓。

選舉委員會聲明指出，政見內容歧視特定性取向、種族與身分、身材與性徵、戀愛與性行為經驗、服裝，且涉及暴力與強制行為。其中有違憲法與刑法等部分，並已經刪除不予刊登。選舉委員會與系學生會不願助長此類言論散播，但為確保選民知的權利與證明選舉委員決定之適切性，折衷之下僅能以此方式仍將此組候選人政見公開，請讀者在閱讀前預做心理準備。

選舉委員會希望此舉能在平衡各方權益之下最大程度降低因為此組候選人政見而受到傷害的人數與程度。另外補充，此組候選人雖有繳交更改之政見，但已超過登記時限且部分內容仍帶有歧視，故選舉委員會不予接受更正。





▲台大經濟系選舉委員會發表聲明。（圖／翻攝自Facebook／台大經濟系學會）