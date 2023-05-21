台大經濟系候選人道歉「玩笑話尺度拿捏不當」　1原因不能退出選舉

▲台大經濟系學會，其中一組候選人提出充滿歧視性等16項政見。（圖／記者許敏溶攝）

記者施怡妏／綜合報導

台大經濟系學會是日前公布112學年度正副會長選舉公報，其中一組陳姓和謝姓搭檔的候選人，提出充滿歧視性政見，引發網友砲轟，兩位候選人今（21）日公開道歉，不成熟的行為以及玩笑話，傷害到他人，會為自己說過的話負責，決定停止有關選舉的任何活動，不過因為「選舉規章」的規範，無法退出選舉。

謝姓候選人在臉書社團「NTU台大學生交流版」發文，關於在選舉公報附錄中出現許多具爭議的言論，對各族群以及社會大眾表達最深的歉意，「我們原來對於特定族群並無惡意，也沒有任何私人仇恨，只是由於我們不成熟的行為，以及玩笑話尺寸拿捏不恰當，讓這些偏激的言論出現在選舉公報上，造成了許多不該有的傷害。」

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他也提到，由於選舉相關規範，無法直接退出選舉，但會停止選舉相關的一切活動，並且對自己的言行負責，此外也會謹記教訓，在發表言論前先考慮後果，避免對他人造成負面影響。

▲▼候選人道歉。（圖／翻攝自臉書「NTU台大學生交流版」）

而陳姓候選人也PO文道歉，「縱使我本人對某些議題有想法，但以一個偏激不理性的方式博眼球，仍然是一個非常糟糕的作法」，而且已經傷害到他人，沒有顧慮到他人，而寫出特別的政見來譁眾，造成無法挽回的後果，「我深刻地感到後悔，但也已經無濟於事，因此只能在這裡表達深刻的反省，並向各族群與社會大眾誠懇地道歉。」

陳姓候選人呼籲有投票意願的學生，可以把票投給其他人，「我也對於我輕視本次選舉，並且踐踏其他候選人選舉的熱情，再次向其他三組候選人深刻道歉」，對於自己在選舉公報附錄的言論將會負起責任，對於大眾的指正也會改進，之後發表言論時會更加謹慎，不再傷害到他人。