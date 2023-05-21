選系學會長政見炎上　教長：不樂見歧視語言與主張

▲台大經濟系學會選舉政見爆發爭議。（圖／記者彭懷玉攝）

記者楊惠琪／台北報導

台大經濟系學會昨公布112學年度正副會長選舉公報，其中一組陳姓和謝姓搭檔的候選人，提出充滿歧視性政見，引發網友砲轟。雖然兩位候選人今（21日）公開道歉，表示對特定族群並無惡意，沒有任何私人仇恨，並將停止一切競選活動。教育部長潘文忠今回應，任何歧視的語言或主張，都不是我們樂見。

教育部長潘文忠今（21日）到台中主持國中教育會考出闈的啟闈儀式，針對台大經濟系選舉政見出現歧視言論，潘文忠表示，任何歧視的語言或主張，都不是我們樂見，台灣社會各界從族群到性別，一向都是強調尊重多元、互相瞭解，任何以歧視言論為選舉活動的主張或訴求，都不符合教育的理念。

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台大經濟系系學會昨公布112學年度正副會長選舉公報，其中一組陳姓和謝姓搭檔的候選人，提出充滿歧視性政見，包括「LGBTQ與狗不得在會中辦打傳說對決」、「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「ㄐㄐ10公分以下要上家政課」等。兩位候選人今天稍早公開道歉，表示對各族群以及社會大眾表達最深的歉意，強調對特定族群並無惡意，也沒有任何私人仇恨，也將停止一切競選活動。

台大經濟系今對此發布聲明指出，該候選人多項政見已有違反人權價值及性別平等相關法令之虞，本系第一時間已通報台大性平委員會，將依性平會調查結果及國立台灣大學學生個人獎懲辦法辦理，並將啟動輔導機制。

台大經濟系強調，台大經濟系堅持人權及性別平等，維護言論自由的同時，也不應違反法律規範與人權價值教育的目的，自由是完整的一部分，但不是全部。學生自治是學生參與公共討論的重要場域，後續本系也將持續教育及輔導，協助學生建立一個平等與相互尊重的公共討論空間。

