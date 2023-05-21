把「歧視當政見」　台大經濟系會長候選人道歉：不該為了博眼球

▲台大經濟系學會選舉政見涉歧視惹議。（圖／記者許敏溶攝）

記者楊惠琪／台北報導

台大經濟系學會正舉行112學年度正副會長選舉，其中一組候選人的競選政見充滿性別與族群等歧視言論，引發網友砲轟，台大經濟系也將懲處，連教育部長潘文忠也說「不樂見」。而會長候選人陳姓學生下午再度發文道歉，「以一個偏激不理性的方式博眼球」、「撰寫一些相對特別的政見來譁眾」言行非常不恰當，表達深刻的反省並向各族群與社會大眾誠懇的道歉。他並表示將停止選舉活動，呼籲學生把票投給其他組候選人。

台大經濟系系學會昨公布112學年度正副會長選舉公報，其中一組陳姓和謝姓搭檔的候選人，提出充滿歧視性政見，包括「LGBTQ與狗不得在會中辦打傳說對決」、「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「ㄐㄐ10公分以下要上家政課」等。兩位候選人今稍早已公開道歉，但輿論砲火不斷，陳姓會長候選人下午再度發文道歉。

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陳姓學生在臉書「NTU台大學生交流板」發文指出，經過思考之後，認為自己言行非常不恰當，縱使自己對某些議題有想法，「但以一個偏激不理性的方式博眼球，仍然是一個非常糟糕的作法，且說出來的言語已經傷害到他人了」。以為參與選舉寫一些「相對特別的政見來譁眾，但並沒有顧慮到他人的想法，造成了無法挽回的後果」，感到後悔但也無濟於事，只能在此表達深刻的反省並向各族群與社會大眾誠懇的道歉。

陳姓學生表示，經過深思熟慮後，將停止有關選舉的任何活動，也呼籲有投票意願的學生把票投給其他對於經濟系有理想、抱負的學生，「我也對於我輕視本次選舉並且踐踏其他候選人選舉的熱情，因此我再次向其他三組候選人深刻道歉」。

陳姓學生說，對於自己在選舉公報附錄的言論會負起責任，對於社會大眾的指證也會改正，日後發表言論也會更加謹慎的審視，不要傷害到其他人。





▲台大經濟系學會陳姓會長候選人再度發文道歉。（圖／翻攝Dcard）