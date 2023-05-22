台大經濟系學會選舉政見惹議　網批：只有一組認真在選

▲台大經濟系學會選舉爆爭議。（圖／ETtoday資料照）

記者楊惠琪／台北報導

台大經濟系學會正舉行112學年度正副會長選舉，共有4組候選人競選，其中2號候選人因政見充滿歧視，引發各界砲轟，台大校方也將懲處。但有網友發現，其他3組候選人政見，看起來只有一組正常，批評台灣第一學府把系上競選活動當兒戲，有網友就說「只有第4組認真的，其他都是來亂的」。

台大經濟系學會公布112學年度正副會長選舉公報，其中2號候選人由陳姓和謝姓學生搭檔競選，所提出的16項政見卻充滿性別、族群等歧視，包括「LGBTQ與狗不得在會中辦打傳說對決」、「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「女生微積分強制穿高中制服上課」、「ㄐㄐ10公分以下要上家政課」、「大四畢業母胎單身進行結紮手術」、「舞會處男禁止報名，處女強制參加」、「加設刷卡權限，BMI 20以上禁止搭乘電梯」、「原住民、僑生、體育生入學名額減少」、「禁止系上同學與職業軍人交往」等。

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但有網友質疑，仔細比較其他組候選人政見，只有一組正常。像是1號候選人共提出25項政見，其中包括「會辦不限制打麻將」、「頂樓修建直升機停機坪方便教職員與學生通勤」、「每個月挑一天晚上舉辦鬼抓人大賽，會請道士找真的鬼」、「禁止在教室內食用含香菜韭菜的食品」等。另一組3號候選人政見也只有一項「我想要來一場辯論會，高下立判（辯論很難，但很明確）」。

至於4號候選人則提出公開系學會活動收支表、強化系學會活動、舉辦職業工作坊、舉辦系遊、成立成績輔導小組、打造會辦多元空間等7項政見。讓網友直呼「唯一正常」、「這種認真且用心的政見才是學生會該有的」、「貴系最後希望」、「這組看起來有認真要選」、「4號候選人自行宣布當選」。

針對校內學生自治選舉，台大校方表示，學生自治選舉都是由學生自行辦理，學校尊重學生自治，不會過問選舉辦法及選舉方式。相關選舉辦法基於尊重言論自由，並無事前審查，但若言論自由傷及社會多元族群，非本校樂見。





▲網友認為只有4號候選人有認真提出政見。（圖／翻攝自Facebook／台大經濟系學生會）





▲1號候選人的政見內容。（圖／翻攝自Facebook／台大經濟系學生會）

▲3號候選人的政見內容。（圖／翻攝自Facebook／台大經濟系學生會）