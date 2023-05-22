台大經濟系選舉爆「歧視政見」　補教師：我們不要這麼算了好不好





▲英文補教老師發文批評台大經濟系學生的歧視政見。（圖／翻攝自Facebook／楊陽英文）

記者楊惠琪／台北報導

台大經濟系學會正副會長選舉2號候選人以歧視政見引爆全台眾怒，包括藝文界、學界、性別與同志團體等同聲撻伐，甚至傳出要求校方開除聲浪，網路上還出現一封疑似台大畢業校友公開信，聲稱要動用影響力，封殺兩名學生未來實習與正職機會。英文補教老師楊陽也在臉書上引用電視劇「人選之人」台詞：「我們不要就這麼算了，好不好？」。

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補教英文老師楊陽在臉書粉專「楊陽英文」，引用Netflix戲劇「人選之人」經典台詞「我們不要就這麼算了，好不好？」，劇中主管面對自己的部屬被性騷擾時說的話，因為高層想要壓下這起性騷擾案件，主管鼓勵想要息事寧人的部屬，要奮戰到底說了這句話。

楊陽指出，對於台大經濟系學生發生嚴重歧視性言論事件，難過大於生氣，國家花這麼多資源教育出來的優秀學生，竟然在品格與文明水平上腐朽不堪。而這樣的人在台灣其實不在少數，他們還形成一個不容小覷的政治勢力。

楊陽表示，婚姻平權五年過去了，竟然會有台灣的大學生會在系學會選舉，列政見公然歧視。歧視一旦產生，就會很難消除。如果我們社會一次又一次用很鄉愿的態度輕縱這些言行充滿歧視的人，我們就是得一次又一次看到他們任意踐踏他人生命而憤怒。希望這次台大可以用嚴厲的手段為這個社會示範「別人的生命，不是你開玩笑的材料。」

財經網美胡采蘋也在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文，國外如哈佛大學、哥倫比亞大學等名校，一旦學生行為涉及種族歧視、性別歧視、學術誠信、恐怖攻擊，學校會立刻開除剔除他們，因為這樣的人將來不配領導社會，他們沒有資格走上掌握更高權柄的位置。

胡采蘋指出，這些大學不會用「小孩子頑皮」、「大學生瞎胡鬧」的態度來看待這類事件，因為這些大學都很明白，他們的學生佔據菁英教育資源的位置，需要為學生受到的教育負責，所以他們嚴肅看待。她並嚴正建議台大，立刻開除兩名在競選學生會長政見中充滿歧視言論的學生，他們沒有資格享用這個社會的菁英教育資源，台大若不開除這種學生，根本就是對自己的教育以兒戲看待，如何培養有責任感的社會領袖。

台大經濟系昨已發布聲明指出，學生政見已有違反人權價值及性別平等相關法令之虞，第一時間已通報台大性平委員會，將依性平會調查結果及國立台灣大學學生個人獎懲辦法辦理，並將啟動輔導機制。針對外界呼籲校方開除嚴懲，台大校方今（22日）回應，「會依校內程序處理，其餘沒有回應」。