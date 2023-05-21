警爆打超商浩克　退休警：跟流氓一樣！還可領薪水好棒棒

記者陳俊宏／綜合報導

桃園中壢警方20日制伏在超商失控大鬧的朱姓壯男，遭疑執法過當。對此，知名球評、退休交通警員石明謹表示，警察不能因有情緒而打人，「不然剛才他有情緒在打人的時候，你把他抓起來是在哈囉？警察跟流氓做一樣的事情，還可以領政府薪水好棒棒。」

石明謹在臉書說，這不叫執法過當，只是單純的毆打凌虐，警察不全是壞人，但警察中的壞人比你想像中的壞一百倍，在你看不到的地方更可怕。

▼超商浩克在店內失控揮拳，導致員警輕微腦震盪。（圖／翻攝畫面）







石明謹認為，警察也是人，也會有情緒，但警察不能因為有情緒而打人，「不然剛才他有情緒在打人的時候，你把他抓起來是在哈囉？警察跟流氓做一樣的事情，還可以領政府薪水好棒棒。」

回顧這起案件，28歲朱姓肌肉男在中壢一處超商內失控大鬧，他仗著體格優勢對員警揮拳施暴，還赤裸上身深蹲咆哮，被網友封為「超商浩克」。獲報前來的2名員警一度壓制不住，其中一人還被打到腦震盪。





▲▼警察把朱男打到滿臉血，警棍也斷掉。（圖／翻攝記者爆料網、「爆廢公社二館」臉書）



後來朱男情緒稍冷靜，坐在超商外階梯。慘被數度揮拳的員警疑似難耐怒氣，手持警棍，朝著無攻擊動作的對方連擊12下，打得他頭破血流、哀號「好痛」。影片曝光後，警方也遭外界質疑執法過當。

警方難抵沸騰輿論，承認員警情緒失控，「過度使用強制力」，因此將動手員警記過2次，並依法送辦；而所長則記過1次、分局長申誡2次，並追究責任。

▼朱男宛如電影《綠巨人浩克》發狂怒吼。（圖／翻攝「我是中壢人」臉書）



▼2名員警受傷，其中一人被打到腦震盪。（圖／記者沈繼昌翻攝）



▼石明謹發文。（圖／翻攝石明謹臉書）

