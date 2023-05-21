疑因求婚被拒鬧超商！浩克女友認「已經放生了」　IG滿滿甜蜜合照

記者施怡妏／綜合報導

桃園一名朱姓男子20日，疑因買不到香草口味的舒肥雞胸肉，在超商內失控猛砸商品，還把趕來壓制的警方打到腦震盪，最後慘遭壓制、送辦，疑似男子友人爆料，朱男在5月20日跟交往三年的女友求婚，結果被對方拒絕了，把家裡搞得一團糟，還跑去超商大鬧，「被傷得很深」。對此，女友則回「已經放生了」。

有網友在PTT發文，貼出一張對話截圖，疑似朱男友人透露，原本朱男在5月20日向女友求婚，但最後被拒絕了，把房間弄得一團糟，但是仍無法宣洩崩潰的情緒，「最後就上演去7-11宣洩了」。朱男還在IG發布限動，使用火焰特效，友人看完影片後嘆，「一看就知道，被傷很深的怒吼」、「女朋友長得太漂亮了，也付出三年，最後一場空，情緒當然會崩潰呀」。

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▲男方因求婚被拒，情緒崩潰大鬧超商。（圖／翻攝自當事人IG）

然而，有網友在女方的IG留言「請問有領養野生浩克嗎？」疑似女方友人回應「看不出來已經放生了嗎？」一名網友便追問「真的放養了嗎？」釣出女方本人回「嗯」。另外還有網友心疼女方留言「一群吃瓜群眾關你們什麼事？」女方無奈嘆「對阿= =」。

從女方的IG上的貼文可以看到，兩人感情濃厚，有多張甜蜜的合照，還特地放了精選限時動態，紀錄兩人戀愛的點點滴滴，不過記者私訊女方，至截稿前求婚一事尚未獲得證實。

▼女方認已經放生了。（圖／翻攝自當事人IG）