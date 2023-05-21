超商浩克1原因開始健身！　「曾是特戰傘兵」超狂經歷曝光

記者朱祖儀／綜合報導

桃園一名朱姓男子20日在超商大鬧襲警，畫面在網路上瘋傳，被網友封為「台版浩克」。據了解，朱男具有世界自然健美聯合會職業選手身分，臉書與IG上也分享滿滿健身訓練的過程，去年還上過YouTube頻道「營養健身葛格Peeta」，分享自己接觸健身的契機，且是退役特戰傘兵。

▲朱男是職業健美選手。（圖／翻攝臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

朱男去年8月受邀和「Peeta葛格」一起拍影片，分享日常練腿的健身菜單，也曬出自己過去參加健美比賽的好成績。朱男透露，自己是陸軍特戰傘兵退役，目前是一名健身自由教練，會想接觸健身的契機是因為高中時曾被霸凌，所以開始鍛鍊身體想保護自己，後來簽志願役也選擇最硬的單位。

▲朱男透露，自己曾被霸凌過。（圖／翻攝自YouTube／營養健身葛格Peeta）

不少網友看到朱男的新聞後，便在影片下方留言「朝聖朱教練」、「鬧事又打警察真的不應該，但最後被警察狂打，有點慘」、「感覺是蠻客氣的人啊，應該遇到了什麼事情」、「就算自己有什麼問題，也不該造成大眾恐慌和困擾吧，身材練這麼好是要保護人，而不是去暴力待人」。

回顧此事件，朱男20日上午突在超商裡失控砸東西，2名警察到場處理，但他仍仗著體格優勢，對著員警揮拳施暴，其中一名員警被打到腦震盪。但後續朱男在超商外坐下來，仍遭員警抽打12下至爆血畫面流出，也被外界質疑執法過當。對此，中壢警分局表示，該員警執行職務過當行為核予記過2次，所長記過1次，分局長申誡2次處分並追究相關考核監督不周責任。

▲中壢警抽打超商浩克。（圖／翻攝自記者爆料網）

至於朱男突然暴走原因，疑似是因為買不到喜歡口味的舒肥雞胸肉，才會忍不住在店內失控。但也有疑似朱男友人的網友爆料，他是因為5月20日和交往3年的女友求婚，結果被對方拒絕，因此情緒失控，但確切原因仍有待警方調查。