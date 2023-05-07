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割包皮意外燒掉陰莖！他慘當「變性實驗品」長大　結局超悲傷

大衛在不知道自己原生性別情況下，被當成女孩扶養與進行變性手術。（圖／翻攝自推特）

▲大衛在不知道自己原生性別情況下，被當成女孩扶養與進行變性手術。（圖／CTWANT／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

性別認同是否在出生時就決定，在過去曾引起激烈辯論，卻也引發大衛‧利馬（David  Reimer）的悲劇。大衛在6個月大時因為陰莖的燒傷太過嚴重，父母在心理學家莫尼（John Money）建議下摘除睪丸並進行女性荷爾蒙治療，導致大衛在沒認知到自己生而為男情況下被當成女孩扶養長大，最後結束悲劇一生。大衛與父母、雙胞胎兄弟合照。（圖／翻攝自推特）

▲大衛與父母、雙胞胎兄弟合照。（圖／CTWANT／翻攝自推特）

原名布魯斯（Bruce）並於1965年出生的大衛，在包皮環切手術的燒灼治療時被意外燒掉陰莖，由於當時陰莖重建手術遠比陰道重建手術落後，加上大衛父母當時求助的電視名人莫尼博士是「性別認同是種社會建構」的信仰者，莫尼說服大衛父母，讓大衛在22個月大進行睪丸移除手術、改女性名布倫達（Brenda）與女性化打扮，完全把他當女孩子扶養。大衛恢復男兒身後與一名女子結婚。（圖／翻攝自推特）

▲大衛恢復男兒身後與一名女子結婚。（圖／CTWANT／翻攝自推特）

然而，被視為「樣本」看待的大衛，卻超出莫尼的預期，因為他雖然接受女性荷爾蒙治療，卻一直不認為自己是女生，還因此遭到同學排擠，而大衛直到嘗試自殺，才在14歲時被告知變性的真相，並於同年進行乳房切除、男性荷爾蒙注射及陽具重建手術，重新作為男人生活。

儘管莫尼把大衛當成實驗品的行為遭到嚴厲撻伐，大衛也在1990年與一名女子結婚，收養對方的3個孩子，嘗試過上正常人生活，但與父母艱難的關係、長期失業，以及雙胞胎兄弟的自殺，讓大衛的精神再次陷於幽暗中，最終在2004年走上絕路，享年38歲。

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