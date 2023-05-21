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超商浩克瘋狂徒手攻擊　律師喊「員警不能開槍」！PTT吵翻

記者施怡妏／綜合報導

桃園朱姓男子在超商失控大鬧，宛如「浩克」一般發狂，員警到場後還被攻擊，但在朱男放棄反抗時，員警卻上前持警棍抽打12下，引來批評執法過當，有網友詢問，若壯漢正在徒手攻擊，員警是否可以開槍攻擊非致命部位，網紅律師「巴毛」則回應「不行」。

有網友在PTT發文，貼出一張截圖，有網友詢問巴毛律師，「請問這種壯漢瘋狂正在徒手攻擊，是否可以開槍攻擊非致命部位」。巴毛律師則回應「不行」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

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▲律師回應不能開槍。（圖／翻攝自PTT）

原PO對此回答疑惑，「想要請教一下，一定要歹徒持用槍械或是危險物品的時候才能用槍嗎？如果今天這位浩克徒手把警察打死，還是不能開槍嗎？」

貼文一出，掀起網友討論，「律師都靠嘴制伏，哪知道現場狀況」、「這次要是浩克手上有刀，死的就是警察」、「還要被記過，真可憐」、「如果近身時歹徒才拔刀不就完了」、「遇到打搏擊的你們等著送經驗值」、「浩克一開始往警察頭部打的時候，正常人被打中有可能腦震盪，這樣還不能用槍嗎」、「重點就是法律就是這樣，該靠北的是法律不是律師吧」。

▲▼快訊／中壢警抽打超商浩克「 警棍打到斷」　遭記過2次移送法辦。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲中壢警抽打超商浩克「 警棍打到斷」。（圖／翻攝自記者爆料網）

根據事發畫面，朱男已坐在外面的台階上，嘴裡仍舊不斷咒罵、挑釁，進而遭到員警持警棍猛敲導致滿頭是血、躺臥在台階上休息。有網友譴責執法過當，中壢派出所指出，員警獲報處理超商內朱姓男子情緒失控案，到場遭朱男攻擊，致使員警有輕微腦震盪，朱男經制伏後仍持續咆哮出言挑釁員警，現場員警一時情緒失控致過度使用強制力，除依法送辦，也將追究行政責任，記過2次。另外，所長記過1次，分局長申誡2次處分，並追究相關考核監督不周責任。

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