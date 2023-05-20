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侯友宜登《董事長開講》人潮爆！　嗨問：有誰不愛台灣嗎？

▲▼ 侯友宜登《董事長開講》。（圖／記者崔至雲攝）

▲侯友宜登《董事長開講》。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜獲國民黨正式徵召為2024總統參選人，今（20）日一早在國民黨中央黨部進行誓師大會，晚上8點馬上現身網路節目《董事長開講》直播，全面展開造勢。侯友宜8點準時登場，身穿牛仔褲及白色襯衫，進行約20分鐘的談話，內容直轟民進黨，現在的執政黨把台灣人民一分為二，不是親美就是親中，無形之中把台灣區分為抗中保台、親中賣台。「我問大家，有誰不愛台灣嗎？」「身為有責任感的人 ，不挺身而出嗎？」此時台下觀眾高呼「愛台灣！」。

侯友宜今晚參加在新北舉辦的《董事長開講》粉絲見面會，出席的人士包括美麗島電子報董事長吳子嘉、台南前議員謝龍介、北市議員徐巧芯、主播馬千惠、主播錢怡君等人。主辦單位原安排1000個左右的座位，但大約在活動開始前10分鐘，現場擠滿人潮，主辦單位馬上搬出備用椅子，同時也加開二樓。而線上同時觀看的網友也高達1萬6千人。

侯友宜提到，小時候他沒有什麼遠大的夢想，但他在嘉義中學的時候，看了一本「十大神探」的故事，因此選擇了警官學校，畢業後從刑事警察局開始做，一做就做了40年，過程中他看盡人世間的悲歡離合，但也看到人性的光明面。

侯友宜重提1997年白曉燕命案主嫌陳進興挾持南非武官事件，當時與陳進興對峙的時候，陳跟他說「不要帶槍進來」，侯真的只帶一支大哥大進去，最終，經過談判，終於抱著外界看到的那張照片、那個女嬰出來。而在2018年侯友宜要選新北市市長時，當時他抱在懷中的小嬰孩還從美國回來，支持他選市長。

侯友宜說，警察的身份，讓他看見人性的黑暗，但也看到人生的光明與美好，當警察的時間裡，他都站在第一線替大家討公道、實踐正義，而在打擊犯罪的過程裡，也遇到形形色色的人，遇到的對象都是基層百姓，因此知道大家生活是什麼、需要是什麼、期待是什麼。

▲▼ 侯友宜登《董事長開講》。（圖／記者崔至雲攝）

侯友宜提到，台灣目前狀況環境險峻，他希望未來可以為國家社會創造更多正能量，但現在台灣已分裂，一個是台灣歷史，一個是處理兩岸事務的不同，但是面對歷史，有助於不重蹈覆轍，而戒嚴對台灣所造成的傷害，經過幾次政黨輪替，都應該努力弭平傷口，但是現在傷口有擴大的現象，就是因為有政黨刻意在傷口上灑鹽，藉此為自己增加選票。

侯友宜再說，面對台灣現在的外部壓力，現在的執政黨所用的方法，是把對外的方式用為二分法，不是親美就是親中，兩種路線，無形之中把台灣區分為抗中保台、親中賣台，因而分裂了自己人，選舉變成愛不愛台灣的比賽，「我問大家，有誰不愛台灣嗎？」、「身為有責任感的人 ，不挺身而出嗎？」此時台下觀眾高呼「愛台灣！」。

侯友宜最後也說，日相岸田文雄曾說，即使歷史背景的不相同，但是日本應記得前輩人的努力，一起走向未來，這是首相的責任。韓國總統尹錫悅也說，不能解決的歷史爭端，不代表不能向前走。面對現在的台灣，我們不應該再讓台灣國籍的悲傷，成為過去的遺憾，讓我們應停止傷心、繼續向前，我們有過去，但是我們必續創造共同的未來。

▲▼ 侯友宜登《董事長開講》。（圖／記者崔至雲攝）
 

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侯友宜董事長開講2024

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