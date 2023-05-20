賴清德批侯友宜接受九二共識　近侯人士反擊：賴自認務實台獨工作者

▲侯友宜20日在國民黨 「政黨輪替、台灣更好」誓師大會上致詞。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨2024總統參選人侯友宜今（20日）叫陣對手賴清德，賴下午則反稱，民主自由不是國民黨的DNA，遺憾看到國民黨提名的總統候選人接受九二共識、一個中國原則。對此，近侯人士表示，侯友宜曾公開清楚表示反對一國兩制，也說過台灣不容許中共軍機繞台挑釁，絕對捍衛中華民國的主權，反倒賴清德在擔任行政院長的時，在立法院公開承認，「自己是務實台獨工作者」。

國民黨20日上午在中央黨部舉行「政黨輪替、台灣更好」誓師大會，是侯友宜首次以國民黨籍2024總統參選人身分公開亮相的活動，侯也在會中發表談話。侯致詞時提及，賴清德說這場選舉是民主與專制的選舉，「我告訴大家，賴清德說錯了！」中華民國自由民主已深化40年，民主自由就是我們DNA，不要分化台灣人的心，不要撕裂我們一生愛的台灣。

賴清德下午則說，民主自由不是國民黨的DNA，國民黨過去專制統治，即便是現在，辦理總統徵召作業也是充滿黑箱，看不到民主自由精神。賴也說，這場選舉是「民主」與「專制」的選擇 ，很遺憾國民黨總統候選人接受了九二共識，也接受一個中國原則。

對此，近侯人士表示，請問侯友宜何時這樣說過？他只知道賴清德在擔任行政院長的時，在立法院公開承認，「自己是務實台獨工作者」，這是白紙黑字，有會議記錄可查。

近侯人士指出，侯友宜曾經公開清楚表示其反對一國兩制，而中共軍機繞台，就是不友善的行為，是對台灣的直接挑釁，台灣不容許中共軍機繞台挑釁，侯絕對捍衛中華民國的主權；此外侯更不只一次的說過，我們的國家就是中華民國，中華民國是基礎，現行的法制是架構，台澎金馬，就是最重要的內涵。

該名近侯人士說，台灣政黨輪替兩次，代表台灣民主自由早就經過了考驗，不能成為繼續貪腐的藉口；相反的只有戰爭才會摧殘民主，毀掉人民自由，帶來專制，只有和平，讓戰爭遠離，才會讓民主自由持續下去。