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賴清德轟「國民黨沒民主自由DNA 」　藍反擊：貪腐專制才是綠的DNA？

▲▼賴清德出席「2023全國高中職國際知識競賽決賽暨頒獎典禮」受訪。（圖／記者陶本和攝）

▲賴清德轟國民黨沒有民主自由DNA。（圖／記者陶本和攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（20）日提到，中華民國自由民主已深化40年，民主自由早是我們的DNA。遭民進黨總統參選人賴清德諷刺，民主自由不是國民黨的DNA，「在國民黨過去專制統治時代不是，即便是現在」。對此，國民黨發言人林家興反批，難道如今「貪腐專制」才是民進黨的DNA？而台獨及兩岸主張變來變去、靠攏國民黨的賴清德，「請問如今台獨還是不是您的DNA？」。

林家興指出，民進黨總是以「民主先鋒」自居，但二次上台執政、掌權腐化後迅速基因突變，前有前總統陳水扁一家父子都涉入貪汙罪，後有多位蔡政府賴清德子弟兵接受廠商性招待及金錢賄賂，從號稱「清廉、勤政、愛鄉土」淪為「貪腐、怠政、害鄉土」，恐怕如今「貪腐」才是民進黨的DNA？

林家興舉出歷史資料表示，賴清德意圖簡化切割台灣歷史，營造台灣於解嚴前、總統直選前的國民黨治理時期沒有民主的假象，實際上，中華民國政府在風雨飄搖中遷台後立即於隔年的1950年實行地方自治選舉，如果國民黨治理時期沒有民主，請問陳建仁的父親陳新安先生如何在1954年當選高雄縣長？1950年首次縣市長選舉，花蓮縣縣長、台中市市長、台南市市長分別由黨外的楊仲鯨、楊基先及葉廷珪當選，1951年無黨籍的游彌堅先生當選台北市長，這叫國民黨治理時期沒有民主？就連首次總統直選都是在國民黨執政任內推動產生，請問賴清德是不熟台灣史，還是裝死不願想起來？

林家興批評，「專制」已成民進黨的DNA，在民進黨政府執政下，台灣言論自由與第四權都受到大幅度的限縮，從中天新聞被NCC關台、網軍肆意妄為出征異議人士、《社維法》動輒傳喚網友與學者，甚至前陣子還推出《數位中介法》草案，這不僅衝擊言論自由的保障，破壞台灣民主體制的運作，更讓保有自由風氣的台灣不斷「民主倒退」，台灣民眾的權利受到踐踏，賴清德不但從未批派民進黨執政時種種打壓媒體及言論自由的惡行，就連自己身為民進黨內威權專制的受害者，也不敢反抗而噤聲。

林家興提到，大家都還記得2019年時的民進黨黨內初選，當時政績一塌糊塗造成選舉大敗而辭任行政院長的賴清德挑戰蔡英文，是如何被總統身兼黨主席集大權於一身的蔡英文及其英系黨中央不斷拖延初選、更改初選遊戲規則，活生生把賴清德的氣勢拖垮而造成初選落敗？全體國民都還記憶猶新；而賴清德主席今年自己參選時，不但為自己量身訂做遊戲規則大幅提前提名時程，民進黨還涉嫌施壓搓掉另一位有意參選、繳費的黨員，種種意圖延續權力的操作毫無民主可言，請問當自己的DNA裡都沒有民主自由，賴清德怎麼好意思扭頭錯誤地栽贓別人？

林家興指出，近期更看到，學經歷俱佳且敢於為事實發聲，因而在網路上享有強大聲量及流量的前民進黨立法委員郭正亮先生宣布退出民進黨，理由是「民進黨正在審理以其損害黨譽為由的開除黨籍案」，因而決定君子絕交不出惡言地離開，震撼台灣社會。據了解包括民進黨阻擋購買BNT疫苗、兩岸政策愈發走向激進台獨都是郭決定離開的原因。而當民進黨不解決自己的錯誤，只敢解決提出錯誤說真話的人時，這個黨恐怕離滅亡已經不遠。

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