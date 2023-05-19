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女主管硬塞「1組內褲」送下屬！　一票人狂搖頭：有點噁心

▲▼內褲。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲如果主管送你一組內褲，會覺得困擾嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者郭卉寧／綜合報導

有些主管會不時送下屬小禮物。就有男網友表示，日前女主管帶了一組內褲要送女同事，雖然對方一直拒絕，但最後還是迫於壓力而收下，讓他忍不住直呼：「送內褲很有問題吧！」對此，不少人也認為，即使是同性，送私密物品還是有點不妥。

男網友在Dcard以「送下屬內褲很有問題吧」為題指出，公司有位主管最近拿了一組內褲來，說家裡沒人要穿，所以要送給某位女同事，雖然對方不斷拒絕，但最後還是被強迫收下，「主管是女生，如果性別換一下，應該就完蛋了吧。」同時他也好奇，收到私密衣物當禮物會不會覺得困擾，「女生真的有人會這樣送內衣褲嗎？收到會困擾吧。」

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▲▼女主管送一組內褲給下屬。（圖／翻攝自Dcard）

▲一名男網友表示，女主管送了一組內褲給女下屬。（圖／翻攝自Dcard）

貼文發出後引起熱議，不少網友紛紛留言表示，主管的行為很不好，「我收到應該會整組丟掉」、「這不是送禮，根本變相丟垃圾」、「滿噁心的，即便是同性也是有點不妥」、「即使是朋友之間也超怪，誰會送內褲給下屬啊，這是性騷擾了吧」、「都拒絕了還硬塞已經是騷擾了…就算真的穿不到也可以送親友吧」。

不過，有些人持相反意見，認為對方只是單純想把東西送出去，「異性會很噁，同性別的話還好」、「我覺得還好耶，內褲品質好的話穿起來很舒服啊，而且定時換一批也不錯」、「蛤我可以接受欸，不過前提要是好穿的啦，畢竟內褲是消耗品」、「同性我個人認為還好，就像很多人買到不適合的東西，想說送一下身邊朋友，可能也沒想那麼多，只是想送給有需要的人吧」。

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