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理科生怨教授只看「文組的東西」　網曝1現實：在職場很吃虧

求職、畢業季、面試、新鮮人、薪水、升遷、履歷。（圖／示意圖／達志影像）

▲原PO認為，教授只看簡報精美程度和表達能力，來評斷學生的程度。（圖／示意圖／達志影像）

實習記者林郁婷／綜合報導

理科生與文科生一直被拿來做比較！一名成功大學男網友抱怨表示，教授判斷學生的認真程度，只會看一些「文組的東西」，像是簡報做得是否精美以及口語表達能力，完全不在乎研究方向或是實驗數據正不正確，讓他疑惑「為什麼不一開始就招文科生？」沒想到反被網友點出錯誤觀念，更直言「你這樣到職場很吃虧」。

原PO在Dcard上以「碩班只在乎你的簡報和表達能力」為題發文，表示一些二類組的教授評判學生程度的方式，完全是看做簡報的能力，而不管研究有沒有新方向和實踐能力，「只要你沒有美術天份，不擅言詞，不太會和人說明，通通都會被教授扣上不認真、程度不好的標籤」，教授也根本不在乎實驗做得認不認真，「既然這麼在乎這些文組或設計的東西，為什麼不一開始就招文科生？」

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貼文曝光，網友紛紛反駁原PO觀點，「你這樣到職場很吃虧」、「其實簡報力、溝通力、表達能力不管文理組都是很重要的能力，如果你的簡報雜亂無章，讓人看不到重點都是不太行」、「一看就是沒工作過，就算是寫程式的也是要有大量溝通，而且和主管或老闆回報工作進度也要有技巧，讓他知道你是有在做事的」、「表達能力決定下限，研究能力決定上限」。

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