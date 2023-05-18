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搭Uber「6分鐘被收890元」！妹子崩潰：足足超收45倍錢

▲▼開車,女駕駛,駕駛。（圖／記者黃可昀攝）

▲原PO搭Uber車資從19元變成890元，引起網友討論。（示意圖／ETtoday資料照）

實習記者林郁婷／綜合報導

搭車被多收錢真的會讓人氣不過！一名女網友透露在台中搭Uber，系統估計的費用在扣除折價券後是19元，沒想到下車後卻被收890元，路程只有短短6分鐘，足足超收了45倍的錢，讓她覺得非常不合理，於是向客服反應，但卻遭到冷處理，最後她只能透過其他管道聯絡司機，幸運的是司機願意直接退錢，才終於解決這件事。

原PO在Dcard以「搭Uber被多收了40倍金額？」為題發文，表示前幾天在台中搭Uber，原本系統預估的費用再扣除100元折價券後，只需要19元，沒想到下車後她卻被收了890元，明明途中也沒有繞路和等待，路程僅1.3公里，詢問客服也沒有得到解決辦法，於是上網求助。

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▲▼原PO向客服反應卻遭到冷處理。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO向客服反應卻遭到冷處理。（圖／翻攝自Dcard）

原PO後續更新最新情況，她透露自從向客服表達意見後，「客服就再也沒有理過我了，期間也陸陸續續又傳了4、5次訊息，連從別的管道再去密客服也沒有得到回應」，又打給有和Uber合作的車行，對方也是要她等客服處理，「後來我想到的辦法是，從找尋失物那邊聯絡到司機，看看他有沒有辦法幫我去跟車行反應，結果司機說他這邊直接退錢給我就好」。

原PO最後也生氣指出，如果遇到客服不處理，也真的沒轍，就算到消保官申訴似乎也沒辦法，因為Uber公司不在台灣，「但不代表就能這樣亂收費，總之希望大家都不要遇到這種鳥事！」

貼文一出，意外釣出許多苦主，「現在預估車資根本不準，上次搭說尖峰時段加價，以為預估金額已經是漲過的才搭，結果上車前估100多上車後變200多，直接快兩倍」、「我昨天4公里的路線，Uber 前一秒估268元，按確認的下一秒跟我說價格變動，變成892元」，但也有人表示，之前也被超收費用，向客服反應後，系統很快就退錢了。

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