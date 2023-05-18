正妹客人被無視　櫃台乾等6分鐘才點餐！「咖啡廳店員1舉動」超扯

▲藏身在巷弄裡的咖啡廳，近日爆出肉搜客人的爭議。（示意圖／Google Maps）



記者施怡妏／綜合報導

台北某間咖啡廳因不滿顧客留下1星評論，卻慘遭店家肉搜公審，在IG連發30多篇文狠嗆，引起網友撻伐，有網友看了監視器畫面後指出，女客人進店後，店員完全沒有招呼，等了將近6分鐘店員才問「1位嗎？」從頭到尾女客人都很有禮貌，沒有因為被忽視而生氣，反而是店員的態度讓人火大。

有網友在Dcard上發文，「請問被某咖啡店肉搜公審的客人哪裡奧了？」貼出店家公布的監視器畫面指出，女客人約在下午2時10幾分進入店家，並站在櫃台前等待點餐，「此時店家內完全沒有其他客人，但店員看起來非常忙碌，完全沒有招呼她」。

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▲有民眾在店家角落放上整盒滿滿引起爭議的「棉花糖餅乾」。（圖／記者黃彥傑攝）

等了約4分鐘，女客人決定先找位置把包包放下，在這期間店員都沒有招呼，連「稍等一下」都沒有說，接著她倒了一杯水，又走回櫃台等待。原PO指出，「這段時間內店員在她面前走來走去，相信一定有看到她」。直到15分49秒，店員才開口問「1位嗎?」女客人點了一杯飲料，店員告知要低消，於是又點了棉花糖餅乾。此時，店員說了「稍等一下」就離開櫃台，接著表示棉花糖餅乾賣完了。

原PO表示，「她沒有因為店員的招待不周而生氣，反而還把現金提前準備好，方便待會結帳」，女客人被告知未達低消時，馬上加點其他餐點，甚至點餐到一半被店員丟下晾在一旁，也沒有生氣罵人，「等一切都弄好後，店員才說沒了叫她換，正常人都會不開心吧？」而且從進店到點餐，一直被店員忽視，女客人雖然有不開心，但沒有大吵大鬧，「最後也是直接離開，她脾氣根本超好吧？」

貼文一出，網友點頭認同，「店員一開始就很怠慢了，感覺自然就不好」、「要服務沒服務，要商品沒商品 」、「沒做過服務業不要在那邊給我當奧客系，奧客長什麼樣服務業最懂，這位小姐根本就正常，奧客才沒有這樣的」、「真的奧客會開始盧，死賴在座位上，甚至對店員大小聲」、「老實說我覺得她修養已經很好了，被放置那麼久，態度也沒變差，反而是店員從頭到尾無視+不把話講完+沒半句道歉，累積到最後才爆發」。

▼女子（中）咖啡廳留負評被肉搜。（圖／記者黃彥傑翻攝）