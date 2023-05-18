老公大便都「沾到內褲上」！坐完沙發也黃一塊　人妻聞到崩潰

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）



記者朱祖儀／綜合報導

衛生習慣也是影響夫妻感情的原因之一！一名人妻透露，先前發現老公的內褲都會沾到大便，對方解釋可能是屁股「吃布」時沾染到的。但後來她發現連老公坐過的沙發跟著變臭，甚至黃一塊，2人因此爭吵，但由於雙方認知不同，無法溝通出解決辦法，讓她無奈求救，「有什麼方法可以解決？」

原PO在Dcard發文表示，一開始發現老公的內褲都會黃黃的，而且還會發臭，所以偶爾會先用手洗，之後再丟進洗衣機內。事後她詢問原因，對方解釋因為四角褲容易吃布，加上放屁的時候會沾染到，所以才會出現髒污。

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但沒想到狀況越來越嚴重，因為老公平時在家習慣只穿著內褲，但她發現連對方坐過的沙發位置，都能聞到一股很臭的味道，「仔細尋找來源才發現，是老公內褲上的（大便）沾染到沙發上，有一塊黃黃的了」。一開始她會試圖消毒擦掉，但還是希望對方上完廁所可以擦拭乾淨，於是決定攤牌溝通。

未料老公卻認為她在嫌棄自己，並指出那個是無法控制的，只要身材較胖、容易流汗的男生，就會因為流汗加上吃布，導致內褲沾染到穢物，同時解釋，自己每次上完大號都會用水沖，「有時候不小心放水屁也有關聯」，且說從國高中時期就開始了。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）



但原PO認為，這應該是擦不乾淨，或是看醫師可以解決的問題。最後2人因為認知不同而鬧得不開心，因此她好奇是否也有人遇過類似的問題，是不是有什麼方法可以解決？

文章曝光後，網友紛紛表示「請他不要惱羞，好好跟你討論這個問題」、「在家給我好好穿褲子，這麼容易就能解決的事情」、「不關胖不胖的問題，是他自己本身沒有擦乾淨」、「路人經過都覺得髒，婚前他沒有這個臭味嗎」、「沾到沙發我真的會瘋欸」、「在他坐的地方放一塊專屬他的坐墊，然後永遠不要洗，他就知道看起來多噁了」。

也有人建議，「買免治馬桶&老公內褲另外放+不要幫他洗+不要用洗衣機洗。不然就再買一台二手的、便宜的小洗衣機，專門洗他的內褲」、「請他前面用衛生紙擦，最後用濕式衛生紙收尾，會擦得很有感唷」、「我猜應該是有痔瘡，衛生紙擦不乾淨所造成，建議水洗乾淨又不傷皮膚」、「有沒有可能他是有腸胃問題，容易放水屁，這個就要去看腸胃科」、「減重是首要目標，其次裝免治馬桶，經濟實惠一點的方式是準備濕紙巾，讓他上完廁所使用，還有更換內褲」。