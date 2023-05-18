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拚連任！桃園無黨籍議員合體力挺呂玉玲　籲「選對的人選」

▲桃園無黨籍議員合體力挺呂玉玲

▲桃園無黨籍議員合體力挺呂玉玲。（圖／呂玉玲服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨桃園市第5選區(平鎮、龍潭)立委黨內初選，即將於5月28至30日進行電話民調，現任立委呂玉玲全力拚連任，18日晚上在平鎮三崇宮舉辦問政說明會。桃園市議會無黨團結聯盟總召李家興率黨團議員現身支持，李家興直言，呂玉玲勤於地方服務，深耕基層大家有目共睹，籲接到民調電話，唯一支持呂玉玲就是要「選對的人」。

李家興表示，許多的服務案件牽涉中央層級的管轄權，過去呂玉玲在擔任外交及國防委員會的召委時，給予桃園很多協助，今天是帶著一顆感恩的心來表達立場，希望優質認真的立委可以留在立法院，繼續服務鄉親。

▲桃園無黨籍議員合體力挺呂玉玲

劉曾玉春和謝美英說，呂玉玲雖已經是三屆資深立委，但仍抱持著謙卑的態度，即便不是自己選區的陳情，也盡心盡力為民眾解決疑難雜症。莊訓城則在台上高喊，希望5月28日到5月30日，鄉親一定要守護這通關鍵的民調電話，讓桃園最強女力立委，能夠為平鎮、龍潭爭取更多的建設和資源。

首次當選桃園市議員的于北辰直言，支持好的立委不分黨籍，過去軍公教年金改革，呂玉玲站在前頭，聲嘶力竭捍衛軍公教的權益，第一場年金改革公聽會的召開，就是呂玉玲一手促成，也促使他今天走上從政之路。

呂玉玲說，擔任立委以來，已經累計提案320件，聯署2700多件，過去不論是為了讓孩子擁有好的教育環境，爭取學校設備的更新，亦或是為軍公教發聲，讓大家的退休權益受到合理對待，她無役不與，如今在經濟委員會，她也爭取到5億1212萬和6億642萬，為平鎮、龍潭進行自來水管老舊管線的汰換，以及電纜地下化工程。

未來盼能成功爭取平鎮大車站的設置，讓平鎮地區能成為桃園的新都心；呂玉玲說，自己不是名嘴、不是網紅，心中只有在乎鄉親的大小事，這一仗需要所有鄉親一起努力，她會用盡所有力量，為家鄉拚搏到底。

到場力挺的市議員有：李家興、段樹文、劉曾玉春、謝美英、于北辰、許更生、楊進福、張秀菊、蘇偉恩、陳韋曄，平鎮區里長聯誼會會長莊訓城，現場也湧進近2000名熱情的民眾，凍蒜聲不決於耳，場面相當熱烈。

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