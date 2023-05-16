台灣民意基金會民調／蔡英文走出執政困境　不滿意拚經濟46.4％最高

▲民調顯示蔡英文已走出執政困境，但在拚經濟、防疫表現不滿意度仍高。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文執政即將滿7周年，台灣民意基金會16日公布「蔡英文7年執政與2024總統大選」系列民調，結果顯示，國人對於蔡政府6大核心施政，在不滿意度方面，經濟表現不滿意度46.4％最高，防疫表現41.7%居次，司法改革39.5%第三；另對於滿意度排行，第一為對外關係滿意度61.5%最高，國防事務55.9％第二，兩岸關係54.9%第三。

民調結果顯示，當逐一被詢問是否滿意蔡英文7年以來對外關係、國防事務、兩岸關係、防疫表現、司法改革、拚經濟等表現，民眾對於經濟表現（46.4%）不滿意度最高，其次是防疫表現（41.7%），第三是司法改革（39.5%），第四是兩岸關係（38.5%），第五是國防表現（37.6%），第六是對外關係（32.9%）；滿意度排行方面，對外關係（61.5%）居冠，第二是國防事務（55.9%），第三是兩岸關係（54.9%），第四是防疫表現（53.1%），第五是司法改革（48.5%），第六是經濟表現（47.4%）。

台灣民意基金會董事長游盈隆進一步分析，最新民意顯示，4成7國人基本上滿意蔡英文7年來拚經濟的表現，4成6不滿意，顯示國人對蔡英文7年來拚經濟表現看法嚴重分歧，滿意者與不滿意者旗鼓相當，完全無共識可言。他指出，長期以來，拚經濟一直以來都是蔡英文施政最為人詬病或不肯定的項目，2019年12月史上第一次滿意者多於不滿意者，2020年12月滿意者比不滿意者多20個百分點，卻是唯一的一次，如今台灣人對蔡英文拚經濟表現有模稜兩可的態度，是因為過去3年多來Covid-19疫情大流行及俄烏戰爭對世界及台灣經濟帶來的嚴重衝擊。

游盈隆表示，總體來講，對7年來蔡英文整體施政表現，民意反應有褒有貶，內外有別，實證研究證據顯示，蔡英文在外交、國防、兩岸施政表現所獲得掌聲明顯多於內政方面的表現，如拚經濟、防疫表現與司法改革，如果說，國人對蔡總統7年執政有所責難，甚至不期待民進黨繼續完全執政，問題主要出在內政表現和治國的態度，殆無疑問。

45.3％國人贊同蔡英文施政 游盈隆：執政困境已經結束

民調結果顯示，當被詢問「一般說來，您贊同或不贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」結果發現，12.7%民眾表示非常贊同，32.6%還算贊同，20.7%不太贊同，16.1%一點也不贊同，12.2%沒意見，5.8%不知道或拒答。

游盈隆直指，蔡英文任內的第三次執政困境經過半年後再次確定已經結束，不過，從長期趨勢看，蔡英文總統聲望目前仍在低潮期，還沒有完全走出去年九合一地方選舉敗戰的陰影，何時可以躍上5字頭，重溫昔日民意支持高原期的風光，目前完全看不出來。

本次調查訪問期間是2023年5月8至9兩天，對象是以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣;有效樣本1076人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點，依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

▼台灣民意基金會公布5月民調結果。（圖／台灣民意基金會提供，下圖同）